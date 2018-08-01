Ещё
Спасённая в центре Воронежа куница получила жильё в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасённая в центре Воронежа куница получила жильё в Подмосковье 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Зверька приютил центр помощи животным. Спасённая в центре Воронежа куница, повредившая лапу и застрявшая на пожарной лестнице многоэтажки, обрела собственное жильё в Подмосковье. Зверька приютили зоозащитники организации «Лунная Поляна», который базируется в лесной местности в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает воронежский Центр реабилитации диких животных.
Напомним, что счастливое спасение куницы произошло 26 июня. Во дворе дома №35 на проспекте Революции горожане заметили, что на пожарной лестнице многоэтажки застрял зверёк. Малыш был на высоте пятого этажа — сам, явно, выбраться не мог, и горожане так же не могли ему помочь. На место были вызваны спасатели. С помощью подъёмного крана они подобрались к кунице и сняли её. После чего животное передали сначала в зоопарк, а затем зоозащитникам.
Волонтёры назвали зверька Хаттаб. Оказалось, что на той злополучной лестнице он застрял из-за того, что его лапку зажало между металлическими конструкциями. Животное получило серьёзный перелом и разрыв связок. Когда начался некроз, никакое лечение не могло помочь, и было решено лапу ампутировать. И после этого куница пошла на поправку.
Новые опекуны обеспечили Хаттабу просторный вольер, который обставлен «кроватью» и несколькими пнями. Заехал в новую «квартиру» зверёк в минувшие выходные. Как отмечают московские зоозащитники, несмотря на то, что животное немолодо, у него нет лапки, и есть проблемы со зрением — оно очень активно, что очень радует волонтёров. Фото: «Лунная Поляна», «Вконтакте»
Вести Воронеж: последние новости
На одну пробку меньше. В Воронежской области построят трассу в обход Борисоглебска Экс-глава областного департамента архитектуры Марина Ракова вернулась в Воронеж В мэрии рассказали, какие улицы Воронежа начнут ремонтировать в августе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье85
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал299
Лепс ударил Аллу Михееву378
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва22
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру36
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение