Спасённая в центре Воронежа куница получила жильё в Подмосковье

Зверька приютил центр помощи животным. Спасённая в центре Воронежа куница, повредившая лапу и застрявшая на пожарной лестнице многоэтажки, обрела собственное жильё в Подмосковье . Зверька приютили зоозащитники организации «Лунная Поляна», который базируется в лесной местности в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает воронежский Центр реабилитации диких животных.

Напомним, что счастливое спасение куницы произошло 26 июня. Во дворе дома №35 на проспекте Революции горожане заметили, что на пожарной лестнице многоэтажки застрял зверёк. Малыш был на высоте пятого этажа — сам, явно, выбраться не мог, и горожане так же не могли ему помочь. На место были вызваны спасатели. С помощью подъёмного крана они подобрались к кунице и сняли её. После чего животное передали сначала в зоопарк, а затем зоозащитникам.

Волонтёры назвали зверька Хаттаб . Оказалось, что на той злополучной лестнице он застрял из-за того, что его лапку зажало между металлическими конструкциями. Животное получило серьёзный перелом и разрыв связок. Когда начался некроз, никакое лечение не могло помочь, и было решено лапу ампутировать. И после этого куница пошла на поправку.

Новые опекуны обеспечили Хаттабу просторный вольер, который обставлен «кроватью» и несколькими пнями. Заехал в новую «квартиру» зверёк в минувшие выходные. Как отмечают московские зоозащитники, несмотря на то, что животное немолодо, у него нет лапки, и есть проблемы со зрением — оно очень активно, что очень радует волонтёров. Фото: «Лунная Поляна», «Вконтакте»