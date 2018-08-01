На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы 5 кандидатов 

Пять кандидатов зарегистрированы на довыборы в городскую Думу Нижнего Новгорода по одномандатному округу №17.
В выборах примут участие Сергей Горин («Единая Россия»), Михаил Завьялов (КПРФ), Дмитрий Николаев (ЛДПР), Антон Москаленко («Справедливая Россия») и Алексей Репников («Яблоко»).
Самовыдвиженец Вадим Орешин не примет участие в выборах, поскольку не представил в избирательную комиссию необходимые для регистрации листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.
Напомним, что 9 сентября в единый день голосования в Нижнем Новгороде пройдут довыборы в гордуму по одномандатному округу №17. Также в Нижегородской области состоятся довыборы в Законодательное собрание региона по округу №6, Государственную думу РФ по округу №129 и выборы губернатора.