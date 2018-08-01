Ещё
На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы 5 кандидатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы 5 кандидатов 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Пять кандидатов зарегистрированы на довыборы в городскую Думу Нижнего Новгорода по одномандатному округу №17.
В выборах примут участие Сергей Горин («Единая Россия»), Михаил Завьялов (КПРФ), Дмитрий Николаев (ЛДПР), Антон Москаленко («Справедливая Россия») и Алексей Репников («Яблоко»).
Самовыдвиженец Вадим Орешин не примет участие в выборах, поскольку не представил в избирательную комиссию необходимые для регистрации листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.
Напомним, что 9 сентября в единый день голосования в Нижнем Новгороде пройдут довыборы в гордуму по одномандатному округу №17. Также в Нижегородской области состоятся довыборы в Законодательное собрание региона по округу №6, Государственную думу РФ по округу №129 и выборы губернатора.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Зарегистрированы кандидаты на пост губернатора Нижегородской области Дивеево готовится к встрече 15 000 паломников — Глеб Никитин Пропавшую год назад нижегородку нашли в христианском обществе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян225
Российских журналистов в Африке убила экономия26
Лепс ударил Аллу Михееву389
Болгария ужесточает визовый режим51
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва40
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение