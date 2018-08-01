На довыборы в Думу Нижнего Новгорода зарегистрированы 5 кандидатов

Пять кандидатов зарегистрированы на довыборы в городскую Думу Нижнего Новгорода по одномандатному округу №17.

Самовыдвиженец Вадим Орешин не примет участие в выборах, поскольку не представил в избирательную комиссию необходимые для регистрации листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.