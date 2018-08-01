Полуголая москвичка закатила концерт в Толмачево 

«В поле зрения сотрудников линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачёво попала посетительница одного из кафе, расположенного в здании аэровокзала, — говорит сотрудник пресс-службы УТ МВД по СФО Аягоз Ашимова. — Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно, громко выражалась грубой нецензурной бранью, размахивала руками, кричала, не обращая внимания на замечания гостей и работников заведения».
Нарушительницу общественного порядка задержали в административном порядке и доставили для разбирательств в дежурную часть. Задержанной оказалась 32-летняя жительница Москвы, прилетевшая в Новосибирск авиарейсом из Сеула. Транспортные полицейские составили в отношении гражданки административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Материалы дела об административном правонарушении направлены в Обской городской суд Новосибирской области.
О разгуле русских туристов снимают фильмы. Однако даже самым креативным сценаристам не приходит в голову написать то, что на самом деле устраивают авиадебоширы. «Достаточно часто встречаются случаи неадекватного поведения под действием алкогольного опьянения среди пассажиров как авиа-, так и железнодорожного транспорта. Необходимо обратить внимание, что, находясь в состоянии опьянения на транспорте, граждане подвергают опасности себя и окружающих, — говорит начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД РФ по Сибирскому ФО Анна Щербакова. — В зависимости от поведения гражданина он может подвергаться как административной, так и уголовной ответственности. Так, хулиганство на транспорте может быть наказано штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишением свободы на тот же срок».