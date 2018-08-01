Ледовая мечта: дворец «Новосибирск-Арена»

Очередное обсуждение проекта строительства ЛДС состоялось на расширенном заседании совета общественной палаты области в минувшую пятницу по поручению врио губернатора Андрея Травникова . Сроки и качество исполнения проекта на особом контроле в связи с подготовкой к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

С подробностями проекта познакомил Дмитрий Тимонов, и. о. начальника управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области — главный архитектор региона. Он напомнил, что благодаря поддержке врио губернатора и парламента было принято решение о выделении в 2018 году 150 миллионов рублей на инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации ЛДС, еще 145 миллионов — на такие же цели для строительства транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства рядом со спорткомплексом.

Архитектурные решения

Итак, новый Ледовый дворец спорта, проект которого разработан московским ПИ «Арена», будет включать в себя главную арену вместимостью 10 500 человек. Рядом с нею расположатся малая тренировочная площадка с временными трибунами на 200 мест и универсальный игровой зал, которые накроет стилобат (общий цокольный этаж). На него поведут четыре парадные лестницы — по две от каждой входной группы. Зрители поднимутся по ним на входную галерею и разойдутся по своим секторам.

На первом этаже будут две раздевалки — главная и для команды гостей, а также два аналогичных помещения для команды хозяев. Также на первом этаже разместятся зоны для VIP-персон, административные помещения, фуд-корт и главный блок технологий ледовых полей.

На втором уровне — фойе первого яруса, куда зрителей приведут восемь входов. По периметру ледовой арены — санузлы, буфеты и гардеробы. Также выделены помещения для полиции, детского игрового комплекса и пункта медобслуживания. Будет и так называемая клубная зона.

По всему периметру арены расположится уровень лож. В их числе президентская ложа на 50 мест, две клубные на 25 мест и одна стандартная на 14 мест. На втором уровне будет ресторан с видом на ледовую арену и центр управления спорткомплексом. Предус­мотрена зона с отдельным входом для прессы, с конференц-залом и микст-зоной.

Ледовую арену будут окружать вертикальные инженерные коммуникации, а также лестницы и лифты, с помощью которых зрители смогут подняться на второй ярус трибун. Его фойе устроено аналогично первому: с обходом, санузлами, буфетами и гардеробами по всему периметру.

Последний уровень — технический, с вентиляционными камерами для обеспечения положенного микроклимата на трибунах и арене.

Над ледовой ареной установят технологические мостики для навески осветительного и акустического оборудования, а также медиакуба. Их конструкция позволит повесить необходимое концертное оборудование в любой точке при многофункциональном использовании арены.

Кстати, с этой же целью распределение зрительских мест по трибунам сделано так, что наиболее востребованный, первый ярус вмещает больше половины от общего числа зрителей. Но и это еще не все. При необходимости специальное оборудование позволяет увеличить площадь партера. Это особенно важно при проведении культурно-массовых мероприятий.

Комфортность и цветовая гамма

Особенностью нового Ледового дворца станет профиль трибун. Они, как предлагают проектировщики, с максимальным уровнем комфортности по условиям видимости. Например, первый ярус будет иметь превышение сидящего сверху зрителя над сидящим снизу на 120 миллиметров, на втором ярусе этот показатель составит

90 миллиметров. И это при норме 60. Таким образом, с любого места каждого сектора зритель будет иметь максимально комфортные условия для просмотра происходящего.

При разработке оригинального внешнего облика дворца проектировщики вдохновлялись прежде всего символикой хоккейного клуба «Сибирь», образами зимней сибирской природы и скольжением коньков по льду. Эти темы получили развитие в фасадном рисунке, а также в выборе остекления различных цветов и различной степени зеркальности. Активно в фасадах Ледового дворца используется снежинка — эмблема ХК «Сибирь», например в обозначении входов в секторы. Рассматривается возможность обустройства медиафасада.

Интерьеры спорткомплекса планируют решить в фирменных цветах ХК «Сибирь», среди которых доминирует синий. Ледовую арену также предполагается оформить в синих, голубых, белых тонах. Каждый сектор на трибунах будет иметь свой цвет — это позволит зрителям лучше ориентироваться в здании и быстрее находить свои места. Потолок будет темно-серого, графитового цвета. Это требование телевещательных компаний — для получения максимально четкого и яркого изображения на экране.

Также Дмитрий Тимонов сообщил, что проект в целом предполагает строительство станции метрополитена «Спортивная» и 5,6 километра

новых дорог, организацию парковки на 1 200 мест, расширение дамбы Октябрьского моста до шести полос и реконструкцию площади Лыщинского (кольцо перед эстакадой моста, куда сходятся улицы Блюхера, Немировича-Данченко и проспект Маркса).

Члены общественной палаты высказали свои замечания. К примеру, председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства и дорожного комплекса Светлана Заикина выразила опасение, не будет ли стеклянный фасад ЛДС чересчур бликовать на солнце и мешать пилотам при совершении посадки в аэропорту Толмачёво . Представитель Новосибирской области в Общественной палате РФ Игорь Галл-Савальский поинтересовался, предусмотрен ли в проекте комфортный доступ в Ледовый дворец спорта людей с ограниченными возможностями здоровья. А председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК Максим Фоминых предложил организовать обсуждение проекта ЛДС на региональном интернет-портале «Электронная демократия».

Все прозвучавшие предложения направлены в региональное министерство строительства. В том числе о выдвижении трех представителей ОП для общественного контроля за реализацией проекта. Это предложение сразу было поддержано областным мин­строем.

Кстати

Арена станет продолжением развития массового спорта в регионе. Руководитель областного департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов напомнил, что за год у нас проходит до шести тысяч состязаний различного уровня. Это способствует популяризации физической культуры и спорта. К 2020 году в области предполагается охватить ими до 40 процентов жителей. Конечно, этот рывок не может быть осуществлен без хорошей материальной базы. Так что не только благодаря предстоящему чемпионату мира по хоккею развивается тема ЛДС. 25 июля в Москве глава региона Андрей Травников встретился с министром спорта РФ Павлом Колобковым . Руководители обсуждали строительство крупных спортивных объектов и проведение соревнований международного уровня на территории Новосибирской области, а также выделение из федерального бюджета средств на строительство ЛДС и регионального центра волейбола.

Справка. Проектный институт «Арена» в мае 2018 года выиграл конкурс на проектирование Ледового дворца спорта в Новосибирске у трех конкурентов — из Москвы, Санкт-Петербурга Барнаула . Несмотря на то что запросил за свои услуги больше других — 89,1 миллиона рублей. Проектные работы должны быть выполнены до 20 октября 2018 года.

Выбор подрядчика обусловлен тем, что заявка ПИ «Арена» соответствовала всем условиям конкурса, а главное — в портфолио института значится проектирование его специалистами целого ряда известных в России спортивных сооружений. Среди них такие как ЛДС в Санкт-Петербурге, московские Дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле и крытый конькобежный центр в Крылатском.

Питерский спорткомплекс известен тем, что это домашняя площадка команды СКА — одного из признанных лидеров Континентальной хоккейной лиги и базового клуба сборной России. Кроме того, здесь проводят масштабные эстрадные концерты. В «Мегаспорте» проходили чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007 года и мировое первенство по фигурному катанию 2011 года, а также много других спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Центр в Крылатском тоже не раз становился местом проведения важных международных соревнований по конькобежному спорту, шорт-треку и хоккею с шайбой.

Кроме спорткомплексов для зимних видов спорта, в активе ПИ «Арена» проектирование футбольных стадионов, в том числе тех, на которых недавно проводились матчи ЧМ-2018.