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На территории Выксунского металлургического завода обнаружили минометный снаряд
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На территории Выксунского металлургического завода обнаружили минометный снаряд 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Один из сотрудников Выксунского металлургического завода обнаружил на территории предприятия минометный снаряд. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в пресс-службе ВМЗ.
Подозрительная находка была сделана 30 июля на участке дороги между АБК железнодорожного цеха и участком брикетирования. Сотрудник градообразующего предприятия сообщил об этом по внутреннему телефону горячей линии немедленного реагирования. Служба главного диспетчера ВМЗ проинформировала об обнаружении взрывоопасного предмета Единую диспетчерскую службу Выксы.
«Место нахождения снаряда было оперативно оцеплено аварийно-спасательными службами завода до приезда группы ОМОН ИТО из Нижнего Новгорода. Старший группы, инженер-сапер идентифицировал предмет как 82-мм минометный снаряд без взрывчатых веществ», — рассказал ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ВМЗ Олег Лизунов.
Предмет не представлял опасности и после составления сотрудниками полиции необходимых документов был отправлен на утилизацию в Нижний Новгород.
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