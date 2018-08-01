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В Южной Осетии завели дело на распространителей слухов о депутате
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В Южной Осетии завели дело на распространителей слухов о депутате 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 1 авг — Sputnik, Диана Козаева. Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту распространения информации о связи депутата парламента Бахвы Тедеева с малолетней девочкой. Официальный документ за подписью генерального прокурора опубликовал на своей странице в сети Facebook спикер парламента Петр Гассиев.
Слухи вызвали в обществе большой резонанс, в осетинском сегменте соцсетей появилось множество комментариев — одни обвиняли политика в аморальном поведении, другие, напротив, высказали уверенность, что успешного в прошлом футболиста сборной РФ, а ныне главу парламентского комитета, решили таким образом попросту очернить. Позднее Тедеев выступил в эфире телеканала «Ир» и призвал правоохранительные органы расследовать ситуацию и выявить распространителей слухов.
"По факту распространения в социальных сетях и информационных ресурсах информации о половых связях депутата парламента республики Южная Осетия Тедеева Бахвы Отаровича с малолетней девочкой, следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 1, ст 282 УК РФ — возбуждение ненависти, вражды в отношении действующей власти и политической партии, а равно унижение человеческого достоинства", — отмечено в документе.
Ранее глава МВД Игорь Наниев заявил, что ведомство не обладает подтверждающими фактами о правдивости распространяемой в отношении Тедеева информации.
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