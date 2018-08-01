Представитель Tele2 вошел в экспертный совет проекта Москвы «Умный город»

"Приглашение Игоря Жижикина в состав экспертов говорит о доверии не только к нему лично, но и к экспертизе Tele2, а также деятельности компании. Знания и навыки Игоря станут полезны проекту", — отметил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин

Он также отметил, что цифровое преобразование города — это основная задача не только для московской власти, но и для операторов связи, так как телекоммуникации напрямую связаны с инфраструктурой столицы.

Суть проекта в том, что любой заинтересованный человек может поделиться своей идеей по улучшению города. Правительство Москвы при поддержке приглашенных экспертов проанализирует все инициативы, после чего даст рекомендации по развитию «умного города» с учетом мнения горожан.

Проект предусматривает три направления — «Что такое умный город?», «Ключевые технологии, которые изменят жизнь» и «Стратегические инициативы».

Crowd.mos.ru — это онлайн-платформа, которая дает возможность жителям столицы и представителям власти вместе найти оптимальные пути управления мегаполисом и развития его инфраструктуры.