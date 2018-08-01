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Представитель Tele2 вошел в экспертный совет проекта Москвы «Умный город»
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Представитель Tele2 вошел в экспертный совет проекта Москвы «Умный город» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Tele2 объявила об избрании гендиректора макрорегиона «Москва» Игоря Жижикина в состав экспертов краудсорсинг-проекта правительства Москвы «Умный город — 2030» на площадке crowd.mos.ru.
"Приглашение Игоря Жижикина в состав экспертов говорит о доверии не только к нему лично, но и к экспертизе Tele2, а также деятельности компании. Знания и навыки Игоря станут полезны проекту", — отметил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.
Он также отметил, что цифровое преобразование города — это основная задача не только для московской власти, но и для операторов связи, так как телекоммуникации напрямую связаны с инфраструктурой столицы.
Суть проекта в том, что любой заинтересованный человек может поделиться своей идеей по улучшению города. Правительство Москвы при поддержке приглашенных экспертов проанализирует все инициативы, после чего даст рекомендации по развитию «умного города» с учетом мнения горожан.
Проект предусматривает три направления — «Что такое умный город?», «Ключевые технологии, которые изменят жизнь» и «Стратегические инициативы».
Помимо Жижикина, в число аналитиков проекта вошли: министр правительства и руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин, директор по инновациям мобильной клиники DOC+ Илья Ларченко, гендиректор и основатель Rusbase Подлеснова Мария, гендиректор инновационной компании NtechLab Михаил Иванов, директор департамент развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит и гендиректор МГТС Кузнецов Павел.
Crowd.mos.ru — это онлайн-платформа, которая дает возможность жителям столицы и представителям власти вместе найти оптимальные пути управления мегаполисом и развития его инфраструктуры.
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