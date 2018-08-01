В России появятся железнодорожные вагоны экономкласса

Все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания (эконом, комфорт, бизнес). Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».

«Дневной экспресс» предполагает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. Бизнес-класс в этом сегменте подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным сервисам, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов. «Ночной поезд» предполагает возможность полноценного сна. Время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2 — 1,5 тысячи километров. Бизнес-класс — это СВ и люкс, комфорт — купе, эконом — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет — плацкарт. «Традиционный поезд» предусматривает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Бизнес-класс — премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом — бюджетный вариант с возможностью дополнительных сервисов, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.

Год назад ФПК располагала 19,316 тысячи пассажирских вагонов. Более десяти тысяч из них старше 20 лет, а средний возраст парка — 18,9 года. Компания планирует заменить часть традиционных вагонов на двухэтажные, до 2025 года их закупят около тысячи.