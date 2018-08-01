Памфилова раскритиковала введение дресс-кода в избиркоме Санкт-Петербурга

По словам главы ЦИК, к ней обратились два члена петербургского избиркома с просьбой отреагировать на первые решения нового руководителя комиссии Виктора Миненко. Ранее в СМИ появилась информация, что Миненко предложил начинать заседания комиссии с исполнения гимна России , а также соблюдать дресс-код.

"Что касается дресс-кода, исполнения гимна, [то] есть более серьезные вопросы, которыми надо заниматься. Комиссия — это коллегиальный орган, никаких начальников нет, директивным методом заставить людей надевать в жару пиджаки и галстуки никто не имеет права", — сказала Памфилова.

Она добавила, что, очевидно, «никто в купальниках и плавках на заседания [избиркома] не приходит, остальное — дело целесообразности». «Все члены избирательной комиссии имеют право самостоятельно определить, каким образом себя представлять, каков может быть их внешний вид, если он не оскорбляет чувства присутствующих», — подчеркнула Памфилова.

По ее словам, вопрос исполнения гимна перед голосованием должен обсуждаться всеми членами комиссии.