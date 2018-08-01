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Памфилова раскритиковала введение дресс-кода в избиркоме Санкт-Петербурга
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Памфилова раскритиковала введение дресс-кода в избиркоме Санкт-Петербурга 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает недопустимым введение дресс-кода в избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Об этом она заявила в среду на заседании Центризбиркома.
По словам главы ЦИК, к ней обратились два члена петербургского избиркома с просьбой отреагировать на первые решения нового руководителя комиссии Виктора Миненко. Ранее в СМИ появилась информация, что Миненко предложил начинать заседания комиссии с исполнения гимна России, а также соблюдать дресс-код.
"Что касается дресс-кода, исполнения гимна, [то] есть более серьезные вопросы, которыми надо заниматься. Комиссия — это коллегиальный орган, никаких начальников нет, директивным методом заставить людей надевать в жару пиджаки и галстуки никто не имеет права", — сказала Памфилова.
Она добавила, что, очевидно, «никто в купальниках и плавках на заседания [избиркома] не приходит, остальное — дело целесообразности». «Все члены избирательной комиссии имеют право самостоятельно определить, каким образом себя представлять, каков может быть их внешний вид, если он не оскорбляет чувства присутствующих», — подчеркнула Памфилова.
По ее словам, вопрос исполнения гимна перед голосованием должен обсуждаться всеми членами комиссии.
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