Элла Памфилова раскритиковала введение дресс-кода в избиркоме Петербурга

Элла Памфилова. Вводить дресс-код для членов избирательной комиссии Санкт-Петербурга недопустимо, они имеют право самостоятельно определить, каким образом себя представлять, заявила глава Центризбиркома

На заседании комиссии в среду, 1 августа, Элла Памфилова по просьбе коллег прокомментировала инициативы нового председателя избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко​​​. Некоторые предложения глава ЦИК охарактеризовала как «очень нормальные и решительные», а вот идею ввести дресс-код подвергла критике.

"Но я бы хотела — думаю, и ему важно подсказать: что касается дресс-кода, исполнения гимна, у нас есть более серьезные вопросы, которыми надо заниматься. И потом, избирательная комиссия — это коллегиальный орган, так же, как ЦИК. Никаких начальников нет, директивными методами заставить людей в жару надевать пиджаки и галстуки никто не имеет права", — сказала Памфилова.

"Я полагаю, что никто в купальниках и в плавках на заседания не приходит, все остальное — дело целесообразности", — добавила она.

"И все члены избирательной комиссии имеют право самостоятельно определить, каким образом себя представлять и каков у них может быть внешний вид, если он не оскорбляет чувств присутствующих", — резюмировала Памфилова.

Что же касается идеи исполнять в начале заседания гимн, то «это достигается или консенсусом, или голосованием большинства, но не директивно», обратила внимание глава Центризбиркома.