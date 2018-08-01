Успеют не все. Какие пространства Орла облагородят к Дню города

5 августа орловцы отметят День города. Уже традиционно областную столицу в спешке пытаются привести в порядок до дня Х. Какие работы по благоустройству всё же обещали закончить и чего местным жителям ждать от праздничного Орла , выяснял «АиФ-Черноземье»

Будет ли красота?

5 августа орловцы и гости региона отметят юбилейную годовщину освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 452-й День рождения областной столицы. До празднования остались считанные дни, и горожане задаются вопросом: «Успеют ли привести Орёл в порядок?». Тем более, что делать придётся много и в очень короткие сроки.

Сейчас в городе идёт масштабный ремонт общественных территорий, основные из которых должны быть задействованы в праздничных мероприятиях. Одной из центральных площадок станет Городской парк. Пока там идёт ремонт колоннады у входной группы. По заверениям заместителя сити-менеджера Орла Олега Минкина , до 5 августа работы завершатся, а уже после праздника подрядчики приступят к благоустройству фонтана.

В этом году в порядок приводят 11 объектов, но к юбилейной дате будут готовы лишь три. Планируется завершение благоустройства в скверах «1000 и 1 мелочь», им. И. С. Тургенева и «Орлята».

А вот бульвар Победы обещают подготовить лишь частично — на участке между улицами Лескова и Сурена Шаумяна

«Работы на участке между улицами Октябрьская и Сурена Шаумяна завершат в срок до 15 октября. Всего на объекте на треть установлен бортовой камень, тротуарная плитка уложена чуть менее чем на 50%», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Новые лампы и прыгуны с Ленинской

4 августа на бульваре Победы должно состояться торжественное открытие бюстов героям-разведчикам Ивану Санько и Василию Образцову. Глава города Орла Александр Муромский отметил, что к этому дню необходимо уложить там тротуарную плитку и облагородить прилегающую территорию. Как чиновники с этим справятся — горожане смогут увидеть 4 августа.

Непосредственно само праздничное оформление города должны были завершить к 1 августа. За неделю предполагается выполнить увесистый объём работ. В пресс-службе муниципалитета сообщили, что отремонтировать предстоит иллюминацию на Красном и Тургеневском мостах, а также украсить места празднования.

24 июля чиновники отчитались о частичной замене травертина, обрамляющего клумбы на улице Ленина. Больше всего хлопот доставила верхняя плитка.

«По ней постоянно прыгают, вот она и не выдерживает нагрузок», — заявила начальник УКХ Светлана Климова.

Напомним, внешний вид Ленинской ранее вызывал большое количество споров. Градозащитники уверены, что изначально не стоило использовать травертин для такого вида работ. Клумбы, которые были сделаны два года назад, действительно, почти всё время смотрятся неприглядно, потому что плитка просто рассыпается.

Улицу Ленина полностью отремонтировали два года назад — к 450-летию Орла. Автором проекта был экс-архитектор региона Ваагн Вермишян . На новый облик главной улицы города ушло около 52 млн рублей. То ли исполнителям помешала спешка, в которой они пытались завершить работы, то ли подкачал выбор материалов. Однако вопрос о проблемной плитке возникает регулярно. Все градоначальники говорили о том, что стоит рассмотреть возможность заменить травертин на какой-то более прочный материал. Но дальше рекомендаций дело так и не пошло.

Успеют ли чиновники выполнить свои обещания по благоустройству города к празднику в срок и качественно, местные жители смогут оценить лично уже в это воскресенье.