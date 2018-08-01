Ещё
Библиотека для молодежи вручит «Премию читателя — 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Библиотека для молодежи вручит «Премию читателя — 2018» 

Управа района Черемушки 47 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
Опубликован лонг-лист «Премии читателя — 2018», сообщает портал Мэра и Правительства Москвы. Главную награду — «хрустальный» диплом — получит писатель, чья книга наберет больше всего баллов по итогам анонимного голосования.
В этом году Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) вручит премию в третий раз. В список вошли 40 книг, изданных в прошлом году и находящихся в фонде библиотеки. «Предстоит решить непростую задачу: из списка очень сильных книг выбрать лучшую. Здесь ведь что ни книга, то потенциальный кандидат на „Премию читателя“, — сказал координатор премии, литературный критик и поэт Евгений Харитонов.
Уточняется, что лонг-лист попали личные рассказы Ольги Савельевой в сборнике „Апельсинки: честная история одного взросления“ и масштабное историческое полотно в книге Алексея Слаповского „Неизвестность. Роман века: 1917–2017“. Полный список произведений представлен на сайте библиотеки. Церемония чествования лауреата пройдет на книжной ярмарке Non/fiction.
Управа района Черемушки: последние новости
Массовый флешмоб по зумбе пройдет в Москве На Юго-Западе Москвы проводят детские фотоконкурсы Камеры фотовидеофиксации готовы отслеживать наличие ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова14
Раскрыт секрет военных успехов России215
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут90
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал266
Лепс ударил Аллу Михееву370
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение