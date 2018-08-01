Опубликован лонг-лист «Премии читателя — 2018», сообщает портал Мэра и Правительства Москвы. Главную награду — «хрустальный» диплом — получит писатель, чья книга наберет больше всего баллов по итогам анонимного голосования.
В этом году Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) вручит премию в третий раз. В список вошли 40 книг, изданных в прошлом году и находящихся в фонде библиотеки. «Предстоит решить непростую задачу: из списка очень сильных книг выбрать лучшую. Здесь ведь что ни книга, то потенциальный кандидат на „Премию читателя“, — сказал координатор премии, литературный критик и поэт Евгений Харитонов.
Уточняется, что лонг-лист попали личные рассказы Ольги Савельевой в сборнике „Апельсинки: честная история одного взросления“ и масштабное историческое полотно в книге Алексея Слаповского „Неизвестность. Роман века: 1917–2017“. Полный список произведений представлен на сайте библиотеки. Церемония чествования лауреата пройдет на книжной ярмарке Non/fiction.