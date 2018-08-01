В Киргизии планируют выращивать коконы тутового шелкопряда 

На юге страны намерены возродить выращивание коконов тутового шелкопряда. Такое поручение во время поездки по регионам дал премьер Киргизии Мухамметкалый Абылгазиев главам местных администраций и специалистам министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, которое отвечает за агропромышленный комплекс страны.
Когда-то на территории, на которой сейчас расположена Киргизия, проходил Великий Шелковый путь. В столице республики Бишкеке даже есть улица с характерным наименованием «Жибек Жолу» (Шелковый путь. — Прим. ред.). А в Иссык-Атинском районе Чуйской области и по сей день существует деревня с названием «Киргшелк».
На юге же страны производство тутового шелкопряда велось с незапамятных времен, ведь климатические условия к этому располагают. В 1927 году в Оше построили специальное предприятие, специализирующееся на получении здоровых жизнеспособных яиц от бабочек тутового шелкопряда, так называемых гренов. В 1928-м в республике организовали два питомника — в Ошской и Чуйской областях. На площади в 116 гектаров высадили 48 тысяч саженцев шелковицы, которой питается насекомое.
В годы Великой Отечественной войны Ошский шелкокомбинат выпускал стратегическую продукцию — парашютный шелк и специальные нити, применяемые в хирургии. Позже шелковое производство в республике считалось прибыльной отраслью экономики.
Ситуация кардинально изменилась с развалом Советского Союза. По данным Нацстаткома Киргизии, в 1990 году в Ошской области было произведено 845 тысяч сырых коконов, а в 2000-м — лишь 101 тысяча.
Сокращение коснулось всех районов и городов области. Например, в Ноокатском районе с 1996 года не было произведено ни одного килограмма коконов, а начиная с 2010-го промышленное производство в области полностью прекратилось.
Между тем в других странах Центрально-Азиатского региона наблюдается совсем другая ситуация. К примеру, выращивание коконов и производство тканей налажено в Байдибекском и Сайрамском районах Южно-Казахстанской области, где климат практически такой же, как и в южных регионах Киргизии. В Андижанской области Узбекистана, которая граничит с Ошской областью КР, работает целая фабрика по производству коконов шелкопрядов. На севере Таджикистана весной тоже наступает пора выращивать «чудо» — так называют коконы тутового шелкопряда. А в Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов и вовсе заявил о важности последовательных мер по выводу отрасли на современный промышленный уровень. Среди них — расширение тутовых плантаций и обеспечение производителей эффективными технологиями выращивания гусениц шелкопряда.
Только в Киргизии эта отрасль пока находится в замороженном, если не сказать в мертвом, состоянии. Хотя, по мнению специалистов, здесь можно было бы производить до 100 тонн шелка-сырца.
Сегодня в Киргизии не наберется и пяти хозяйств, которые занимаются выращиванием коконов-шелкопрядов. Объемы настолько мизерные, что говорить о производстве тканей из этих нитей не стоит.
— Мы бы и рады увеличить объемы, но дело слишком затратное, да и проблем много, — сетует глава кооператива «Жибек» Фархад Баркилаев. — Натуральный шелк — тончайшая нить, сматываемая с коконов тутового или дубового шелкопряда. Ее длина составляет 700-800 метров. Поскольку нити очень тонкие, их соединяют, сматывая с нескольких — от трех до восьми — коконов. Получается шелк-сырец.
Чтобы вырастить коконы, нужны яйца бабочки-шелкопряда, так называемые грены, из которых выводятся гусеницы. Потом ровно месяц, с 20 апреля по 20 мая, их надо кормить листьями тутовника. За это время каждая съедает до тонны и увеличивается в объеме до 12 раз. Затем через некоторое время гусеница начинает обматываться нитями. В этот период важно соблюдать температурный режим, поддерживать тишину и чистоту в помещении.
По словам Баркилаева, чтобы наладить промышленное производство, необходимо закупать специальное оборудование. «Я недавно был на сельскохозяйственной выставке в Китае и видел такое, но стоит оно очень дорого, — поясняет он. — Пытался взять кредит в банке, но мне отказали, мотивируя тем, что мой бизнес-план по выращиванию коконов-шелкопрядов невыполним. Максимум, на что мы можем рассчитывать, — продажа нашей продукции в Узбекистан, где налажена промышленная переработка шелка-сырца. А ведь шелковая ткань всегда была и останется широко востребованной на рынке. Климат нашей области вполне располагает к возрождению и развитию этой отрасли. Но пока, чтобы остаться на плаву, мы выращиваем скотину, овощи и фрукты. Они пользуются большим спросом, и их можно быстрее продать».
Как полагают специалисты, основными причинами, препятствующими возрождению отрасли, остаются неналаженный сбыт произведенной продукции и низкая материальная заинтересованность.
— Сегодня во многих странах производство шелка увеличивается, — утверждает глава парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Айтмамат Назаров. — К примеру, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Госпрограмму развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда на 2018-2025 годы». В ней, в частности, речь идет о государственной поддержке развития шелководства в стране. В 2017 году объем производства свежих коконов тутового шелкопряда составит 245,2 тонны против 70,7 в 2016 году. Таким образом, в 2018-2025 годах производство свежих коконов тутового шелкопряда планируется увеличить в стране в 24,4 раза. Коконы выращивают в России, на Украине, в Армении. Чем же мы хуже? Ведь у нас есть благоприятные условия для развития отрасли, а с вступлением в Евразийский экономический союз создан и экспортный потенциал.
По мнению Айтмамана Назарова, ситуация в текстильной промышленности и производстве шелка складывается парадоксальная. Киргизские швейники давно заслужили хорошую репутацию на внешних рынках, но полностью зависят от тканевого импорта, тогда как в республике есть возможность возродить собственное производство тканей, в том числе шелковых.
Кстати, в прошлом году, еще будучи премьер-министром КР, Сооронбай Жээнбеков во время поездки по Ошской области акцентировал внимание на том, что отрасль необходимо возродить. Он указал на предпосылки: наличие специалистов, подходящие климатические условия, территории, пригодные для выращивания коконов. Позже, уже во время посещения международной текстильной выставки, Жээнбеков отметил, что с вступлением в силу соглашения о зоне свободной торговли между странами-участницами ЕАЭС появляются новые возможности для экспорта текстильной продукции, включая шелк.
Сейчас специалисты минсельхоза прорабатывают вопрос о поддержке оставшихся кооперативов, которые специализируются на выращивании шелкопряда, и закупке для них оборудования. Но существует еще одна проблема: процесс обновления технологического оборудования требует значительных средств, которых нет у предприятий. Государство пока также не располагает для этого достаточными ресурсами. К тому же текстильное оборудование, производимое западными и японскими компаниями, достаточно дорого, а возврат заемных средств должен осуществляться исключительно в твердой валюте.
Помочь могут только инвесторы, которые готовы вложить средства в производство. В частности, неоднократно такой интерес проявляли представители деловых кругов Индии, Южной Кореи и Вьетнама. Иностранные предприниматели бывали на юге Киргизии, где знакомились с возможностями возобновления выращивания тутового шелкопряда в Киргизии. Причем индийские бизнесмены намеревались использовать местную продукцию не только в текстильной, но и в косметической промышленности.
Досье «РГ»
Крупнейшие страны-потребители и производители шелка: Китай, Индия, Япония, Германия, США, Великобритания, Франция, Бразилия, Италия, Российская Федерация, Канада, Австралия, Республика Корея, Испания, Мексика, Индонезия, Нидерланды, Турция, Саудовская Аравия, Швейцария, Швеция, Нигерия, Польша, Бельгия, Аргентина, Норвегия, Австрия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Колумбия, Дания, Южная Африка, Малайзия, Израиль, Сингапур, Египет, Филиппины, Финляндия, Чили, Ирландия, Пакистан, Греция, Португалия, Казахстан, Алжир, Чехия, Катар, Перу, Румыния, Вьетнам.
Справка «РГ»
Впервые секрет изготовления шелка был открыт в Китае пять тысяч лет назад. Легенда гласит, что однажды юная императрица Си Линг Чи пила под кроной тутового дерева чай. В ее чашку с дерева упал кокон шелкопряда. Женщина увидела, как в горячей воде кокон начал разворачиваться, выпустив тонкую шелковую нить. Тогда она приказала собрать тысячи коконов и из них соткала императору одежду.
Так или иначе, но выдавать секрет производства шелка в Китае запрещалось под страхом смертной казни.