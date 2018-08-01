В Киргизии планируют выращивать коконы тутового шелкопряда

На юге страны намерены возродить выращивание коконов тутового шелкопряда. Такое поручение во время поездки по регионам дал премьер Киргизии Мухамметкалый Абылгазиев главам местных администраций и специалистам министерства сельского хозяйства , пищевой промышленности и мелиорации, которое отвечает за агропромышленный комплекс страны.

Когда-то на территории, на которой сейчас расположена Киргизия, проходил Великий Шелковый путь. В столице республики Бишкеке даже есть улица с характерным наименованием «Жибек Жолу» (Шелковый путь. — Прим. ред.). А в Иссык-Атинском районе Чуйской области и по сей день существует деревня с названием «Киргшелк».

На юге же страны производство тутового шелкопряда велось с незапамятных времен, ведь климатические условия к этому располагают. В 1927 году в Оше построили специальное предприятие, специализирующееся на получении здоровых жизнеспособных яиц от бабочек тутового шелкопряда, так называемых гренов. В 1928-м в республике организовали два питомника — в Ошской и Чуйской областях. На площади в 116 гектаров высадили 48 тысяч саженцев шелковицы, которой питается насекомое.

В годы Великой Отечественной войны Ошский шелкокомбинат выпускал стратегическую продукцию — парашютный шелк и специальные нити, применяемые в хирургии. Позже шелковое производство в республике считалось прибыльной отраслью экономики.

Ситуация кардинально изменилась с развалом Советского Союза. По данным Нацстаткома Киргизии, в 1990 году в Ошской области было произведено 845 тысяч сырых коконов, а в 2000-м — лишь 101 тысяча.

Сокращение коснулось всех районов и городов области. Например, в Ноокатском районе с 1996 года не было произведено ни одного килограмма коконов, а начиная с 2010-го промышленное производство в области полностью прекратилось.

Между тем в других странах Центрально-Азиатского региона наблюдается совсем другая ситуация. К примеру, выращивание коконов и производство тканей налажено в Байдибекском и Сайрамском районах Южно-Казахстанской области, где климат практически такой же, как и в южных регионах Киргизии. В Андижанской области Узбекистана , которая граничит с Ошской областью КР, работает целая фабрика по производству коконов шелкопрядов. На севере Таджикистана весной тоже наступает пора выращивать «чудо» — так называют коконы тутового шелкопряда. А в Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов и вовсе заявил о важности последовательных мер по выводу отрасли на современный промышленный уровень. Среди них — расширение тутовых плантаций и обеспечение производителей эффективными технологиями выращивания гусениц шелкопряда.

Только в Киргизии эта отрасль пока находится в замороженном, если не сказать в мертвом, состоянии. Хотя, по мнению специалистов, здесь можно было бы производить до 100 тонн шелка-сырца.

Сегодня в Киргизии не наберется и пяти хозяйств, которые занимаются выращиванием коконов-шелкопрядов. Объемы настолько мизерные, что говорить о производстве тканей из этих нитей не стоит.

— Мы бы и рады увеличить объемы, но дело слишком затратное, да и проблем много, — сетует глава кооператива «Жибек» Фархад Баркилаев. — Натуральный шелк — тончайшая нить, сматываемая с коконов тутового или дубового шелкопряда. Ее длина составляет 700-800 метров. Поскольку нити очень тонкие, их соединяют, сматывая с нескольких — от трех до восьми — коконов. Получается шелк-сырец.

Чтобы вырастить коконы, нужны яйца бабочки-шелкопряда, так называемые грены, из которых выводятся гусеницы. Потом ровно месяц, с 20 апреля по 20 мая, их надо кормить листьями тутовника. За это время каждая съедает до тонны и увеличивается в объеме до 12 раз. Затем через некоторое время гусеница начинает обматываться нитями. В этот период важно соблюдать температурный режим, поддерживать тишину и чистоту в помещении.

По словам Баркилаева, чтобы наладить промышленное производство, необходимо закупать специальное оборудование. «Я недавно был на сельскохозяйственной выставке в Китае и видел такое, но стоит оно очень дорого, — поясняет он. — Пытался взять кредит в банке, но мне отказали, мотивируя тем, что мой бизнес-план по выращиванию коконов-шелкопрядов невыполним. Максимум, на что мы можем рассчитывать, — продажа нашей продукции в Узбекистан, где налажена промышленная переработка шелка-сырца. А ведь шелковая ткань всегда была и останется широко востребованной на рынке. Климат нашей области вполне располагает к возрождению и развитию этой отрасли. Но пока, чтобы остаться на плаву, мы выращиваем скотину, овощи и фрукты. Они пользуются большим спросом, и их можно быстрее продать».

Как полагают специалисты, основными причинами, препятствующими возрождению отрасли, остаются неналаженный сбыт произведенной продукции и низкая материальная заинтересованность.

— Сегодня во многих странах производство шелка увеличивается, — утверждает глава парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Айтмамат Назаров. — К примеру, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Госпрограмму развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда на 2018-2025 годы». В ней, в частности, речь идет о государственной поддержке развития шелководства в стране. В 2017 году объем производства свежих коконов тутового шелкопряда составит 245,2 тонны против 70,7 в 2016 году. Таким образом, в 2018-2025 годах производство свежих коконов тутового шелкопряда планируется увеличить в стране в 24,4 раза. Коконы выращивают в России , на Украине , в Армении . Чем же мы хуже? Ведь у нас есть благоприятные условия для развития отрасли, а с вступлением в Евразийский экономический союз создан и экспортный потенциал.

По мнению Айтмамана Назарова, ситуация в текстильной промышленности и производстве шелка складывается парадоксальная. Киргизские швейники давно заслужили хорошую репутацию на внешних рынках, но полностью зависят от тканевого импорта, тогда как в республике есть возможность возродить собственное производство тканей, в том числе шелковых.

Кстати, в прошлом году, еще будучи премьер-министром КР, Сооронбай Жээнбеков во время поездки по Ошской области акцентировал внимание на том, что отрасль необходимо возродить. Он указал на предпосылки: наличие специалистов, подходящие климатические условия, территории, пригодные для выращивания коконов. Позже, уже во время посещения международной текстильной выставки, Жээнбеков отметил, что с вступлением в силу соглашения о зоне свободной торговли между странами-участницами ЕАЭС появляются новые возможности для экспорта текстильной продукции, включая шелк.

Сейчас специалисты минсельхоза прорабатывают вопрос о поддержке оставшихся кооперативов, которые специализируются на выращивании шелкопряда, и закупке для них оборудования. Но существует еще одна проблема: процесс обновления технологического оборудования требует значительных средств, которых нет у предприятий. Государство пока также не располагает для этого достаточными ресурсами. К тому же текстильное оборудование, производимое западными и японскими компаниями, достаточно дорого, а возврат заемных средств должен осуществляться исключительно в твердой валюте.

Помочь могут только инвесторы, которые готовы вложить средства в производство. В частности, неоднократно такой интерес проявляли представители деловых кругов Индии, Южной Кореи Вьетнама . Иностранные предприниматели бывали на юге Киргизии, где знакомились с возможностями возобновления выращивания тутового шелкопряда в Киргизии. Причем индийские бизнесмены намеревались использовать местную продукцию не только в текстильной, но и в косметической промышленности.

Досье «РГ»

Справка «РГ»

Впервые секрет изготовления шелка был открыт в Китае пять тысяч лет назад. Легенда гласит, что однажды юная императрица Си Линг Чи пила под кроной тутового дерева чай. В ее чашку с дерева упал кокон шелкопряда. Женщина увидела, как в горячей воде кокон начал разворачиваться, выпустив тонкую шелковую нить. Тогда она приказала собрать тысячи коконов и из них соткала императору одежду.

Так или иначе, но выдавать секрет производства шелка в Китае запрещалось под страхом смертной казни.