На Гавайях прошла церемония возвращения США останков американских солдат

НЬЮ-ЙОРК , 2 августа. / ТАСС /. Самолет с останками американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове, приземлился в среду на базе ВВС США Перл-Харбор — Хикам, расположенной в Гонолулу (штат Гавайи). В торжественной церемонии встречи 55 обернутых во флаги ООН контейнеров с останками принимали участие вице-президент США Майкл Пенс и командующий Индо-Тихоокеанским командованием (прежнее название — Тихоокеанское командование) адмирал Филип Дэвидсон.

"Мы отдаем дань памяти павшим воинам через более 65 лет после того, как они вступили в бой ради защиты нашей нации и всего региона. Ранее сегодня командующий нашими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс верно подчеркнул, что сейчас не время для длинных речей, но время для почестей, раздумий и признания заслуг павших воинов", — отметил Дэвидсон, обращаясь к собравшимся на церемонию представителям командования Вооруженных сил США, руководства штата Гавайи, дипломатического корпуса, а также ветеранам и семьям американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны. «Настоящий солдат сражается не из ненависти к тому, кто перед ним, а из любви к тем, кто стоит за ним», — добавил адмирал

Вице-президент Пенс передал собравшимся приветствие от лица верховного главнокомандующего ВС США, президента Дональда Трампа . «В одной хорошей книге написано, что, если есть долги, то их надо платить, если ты должен отдать дань памяти, то отдай ее, если нужно проявить уважение, то прояви его. Сегодня мы собрались на церемонию, чтобы принять 55 обернутых во флаги контейнеров, в которых, как мы убеждены, находятся останки американских героев, павших в Корейской войне. Сегодня мы подтверждаем, что они не забыты, сегодня наши ребята, наконец, вернулись домой», — заявил Пенс.

Церемония началась с исполнения гимна США и молитвы. В торжественной обстановке американские военные, разбившись по четверо, вынесли контейнеры из самолета и водрузили на специально подготовленные подставки, установленные в ангаре.

Ранее Белый дом объявил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих. Договоренность об этом была достигнута в ходе саммита президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Сингапуре 12 июня. Церемония репатриации останков прошла ранее в среду на территории авиабазы Осан в Республике Корея.

Специалисты подчеркивают, что эти останки лишь предположительно могут принадлежать американцам, так как в Корейской войне сражались граждане различных стран. В Пентагоне уточнили, что многие из убитых на территории КНДР военнослужащих были похоронены своими же товарищами на полях сражений. Были погибшие и среди захваченных в плен американцев.

После церемонии содержимое контейнеров передается в лабораторию минобороны США для экспертизы и опознания останков. В лаборатории работают десятки профессионалов в области антропологии, археологии, судебной стоматологии.

О Корейской войне

По данным Пентагона, в Корейской войне (1950-1953) погибли 36,6 тыс. американцев, включая примерно 7,7 тыс. тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести. Останки приблизительно 5,3 тыс. солдат, предположительно, находятся на территории КНДР. Между тем в период с 1996 по 2006 год в США были возвращены останки лишь 229 военнослужащих. В последний раз Пхеньян согласился передать останки шести американских солдат в апреле 2007 года, когда в КНДР специально прилетал бывший в то время губернатором штата Нью-Мексико и претендентом на пост президента США от демократов Билл Ричардсон

Корейская война закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Пхеньяном.