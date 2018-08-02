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Мосгоризбирком утвердил график распределения бесплатного времени в эфире для кандидатов в мэры
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Мосгоризбирком утвердил график распределения бесплатного времени в эфире для кандидатов в мэры 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Московская городская избирательная комиссия утвердила графики распределения бесплатного эфирного времени и дат предоставления помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний между кандидатами на должность мэра столицы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Вчера была проведена жеребьевка, которая предоставляет бесплатное эфирное время для кандидатов на телерадиоканалах, а также жеребьевка по распределению дат проведения публичных мероприятий в помещениях, предоставляемых на безвозмездной основе.
Прошу утвердить данный график», — сказал член МГИК Дмитрий Реут.
Ранее Мосгоризбирком провел жеребьевку между зарегистрированными кандидатами на должность мэра Москвы по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», а также на радиостанциях «Москва FM» и «Радио Москвы» для проведения дебатов и представления агитационных роликов с программой каждого кандидата.
Кроме того, была проведена жеребьевка по распределению дат помещений, предоставляемых кандидатам на безвозмездной основе, для проведения публичных выступлений.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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