Мосгоризбирком утвердил график распределения бесплатного времени в эфире для кандидатов в мэры

Московская городская избирательная комиссия утвердила графики распределения бесплатного эфирного времени и дат предоставления помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний между кандидатами на должность мэра столицы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Вчера была проведена жеребьевка, которая предоставляет бесплатное эфирное время для кандидатов на телерадиоканалах, а также жеребьевка по распределению дат проведения публичных мероприятий в помещениях, предоставляемых на безвозмездной основе.

Прошу утвердить данный график», — сказал член МГИК Дмитрий Реут

Ранее Мосгоризбирком провел жеребьевку между зарегистрированными кандидатами на должность мэра Москвы по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие», а также на радиостанциях «Москва FM» и «Радио Москвы» для проведения дебатов и представления агитационных роликов с программой каждого кандидата.

Кроме того, была проведена жеребьевка по распределению дат помещений, предоставляемых кандидатам на безвозмездной основе, для проведения публичных выступлений.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.