Зеленоградцев просят не кормить лебедей на Быковом болоте

Жителей предостерегают от подкормки черных лебедей, которые в теплое время года обитают на Быковом болоте в 1 микрорайоне — это может нарушить их рацион, а также привести к отравлениям животных.

Призыв управы района Матушкино не кормить лебедей опубликован на сайте электронной газеты района.

— Условия содержания птиц и их здоровье находятся под постоянным контролем специалистов ГБУ «Жилищник». В рацион лебедей входит сбалансированный корм и витамины, а также трава и водоросли, которыми изобилует пруд Быково болото. К тому же прирученные к человеку птицы могут стать легкой добычей собак, — отмечается в сообщении.