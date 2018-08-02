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Зеленоградцев просят не кормить лебедей на Быковом болоте
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Зеленоградцев просят не кормить лебедей на Быковом болоте 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Жителей предостерегают от подкормки черных лебедей, которые в теплое время года обитают на Быковом болоте в 1 микрорайоне — это может нарушить их рацион, а также привести к отравлениям животных.
Призыв управы района Матушкино не кормить лебедей опубликован на сайте электронной газеты района.
— Условия содержания птиц и их здоровье находятся под постоянным контролем специалистов ГБУ «Жилищник». В рацион лебедей входит сбалансированный корм и витамины, а также трава и водоросли, которыми изобилует пруд Быково болото. К тому же прирученные к человеку птицы могут стать легкой добычей собак, — отмечается в сообщении.
Газета напоминает инцидент, произошедший в мае 2014 года, когда одного из обитателей водоема покусала владельческая собака, подплывшая к лебедю с берега. О происшествии стало известно благодаря неравнодушию прохожего — местного жителя Алексея Фирсова. Мужчина сразу же позвонил в районную управу и рассказал об инциденте. Приехавшие ветеринары забрали птицу в клинику и провели операцию, а на нерадивого владельца собаки составили административный протокол. Чтобы такой случай больше не повторился, жителям следует выгуливать своих питомцев в намордниках и на поводках.
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