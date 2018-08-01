Россия поможет странам Африки в борьбе со «спящими ячейками»

Наталья Рогожина. Государства Центральной и Западной Африки являются одной из потенциальных арен появления террористических угроз в современном мире — считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Страны Африки договорились сообща бороться с терроризмом

Дело в том, что в столице Того городе Ломе был проведен коллективный саммит государств, входящих в такие африканские региональные структуры, как ЭКОВАС и ЭКОЦАС, т.е. экономические сообщества стран Западной и Центральной Африки.

При этом, разговор строился вокруг того, что участники саммита договорились укреплять сотрудничество между ЭКОВАС и ЭКОЦАС в целях эффективной борьбы против всех форм рисков для безопасности в регионе. В качестве угроз сторонами были обозначены рост терроризма, торговли оружием, наркотиками и людьми, а также отмывание денежных средств и киберпреступность.

Впрочем, свое основное внимание участники саммита уделили борьбе с террористическими организациями в Африке, которые систематически нападают на силовиков и мирных граждан, чем провоцируют нестабильность и нелегальную иммиграцию.

«Террористические организации в Африке существуют давно, и этот район признан в рамках стратегии ИГИЛ по экспорту терроризма в качестве одного из главных очагов своей потенциальной активности», — констатирует Рогожина.

В Африке есть серьезные риски с точки зрения терроризма

Отметим, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ или ИГ) запрещена на территории нашей страны решением Верховного суда РФ и признана террористической со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Поэтому террористическая угроза в регионе Западной и Центральной Африки сохраняется. Кроме того, не нужно забывать и подтекст развития местных обществ, где имеется прочная социальная база для развития подобных структур. Дело в том, что все эти этнические конфликты в Африке, а также социальное неравенство серьезно способствуют этому», — заключает Рогожина.

Все это, как замечает эксперт, создает в государствах данного региона почву для антиправительственных и антигуманитарных настроений и социальную базу для террористических группировок, поэтому эта проблема стоит здесь очень остро.

«В силу этого, африканский континент является одним из наиболее перспективных мировых очагов для активизации глобального террористического движения. Это вообще такие регионы, как Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, а также Африканский континент. Именно здесь существует почва для появления террористических угроз глобального характера», — резюмирует Рогожина.

Россия поможет странам Африки

Примечательно также, что в странах данного региона есть четкое стремление, направленное на развитие контактов с Россией с целью купирования террористических угроз, как в конкретных странах, так и во всем регионе в целом. Это связано, как с теми связями, которые исторически есть у России на Африканском континенте, так и с успехами Москвы на Ближнем Востоке.

«Развитие подобных связей имеет хорошую перспективу, поскольку Россия хочет заявить о себе, как об активном субъекте антитеррористической деятельности. В результате этого, мы сегодня сотрудничаем со многими странами данного региона в рамках обмена опыта и информации по эффективной борьбе с террористическими угрозами», — констатирует Рогожина.

Здесь еще нужно обратить внимание на то, что террористические организации оказывают на африканские государства гораздо большее влияние, чем на страны других регионов мира, в силу недостаточной развитости местных государственных структур.

Поэтому та помощь, которую в состоянии оказать России в деле купирования террористических угроз, может оказаться просто бесценной для стран Африки, которым, и это очевидно, самостоятельно не справиться с данной проблемой.

В Африке возможно развитие разных форм терроризма

Интересно также, что на саммите ЭКОВАС и ЭКОЦАС в качестве основных возможных противников были названы такие радикальные группировки, как « Боко Харам » и « Аль-Каида в странах Исламского Магриба ». Напомним, что эти структуры в нашей стране признаны решением Верховного суда РФ террористическими организациями и запрещены на российской территории.

«Помимо этих крупных террористических организаций, в африканских странах создаются так называемые спящие ячейки, причем это проблема не только Африки, но и всего мира, поскольку они появляются буквально везде», — заключает Рогожина.

По словам Натальи Григорьевны, эти «спящие ячейки» могут быть независимыми от крупных террористических структур, тем более, последние сейчас потеряли основные источники пополнения своих финансов. В силу этого, террористам сегодня даже проще работать на таком локальном уровне, как рядовое африканское государство, именно в форме «спящих ячеек».

«Также существует перспектива того, что в Африке могут быть созданы крупные террористические структуры, которые будут независимы и самостоятельны от известных на сегодня глобальных организаций подобного рода», — резюмирует Рогожина.

Такие структуры в Африке вполне могут быть независимы от Аль-Каиды и ИГИЛ, и работать за счет самофинансирования, что и увеличивает общий объем потенциальных угроз в плане безопасности в данном регионе мира.

Все это подтверждает тот факт, что помощь России действительно пойдет на пользу государствам африканского региона, поэтому у такого сотрудничества Африки и Москвы существует отличная перспектива.