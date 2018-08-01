Ветконтроль Киргизии проверят на соответствие требованиям ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проведет проверку системы ветеринарного контроля Киргизии — на соответствие требованиям ЕАЭС . Решение об этом принято на заседании совета ЕЭК. «Параллельно коллегия подготовит предложения о расширении полномочий комиссии в сфере признания эквивалентности систем ветеринарно-санитарного контроля стран ЕАЭС», — сообщает пресс-служба комиссии.

С инициативой проведения проверки выступила киргизская сторона. В республике надеются, что инспекция поможет разрешить спорные вопросы между Киргизией и Казахстаном . Официальная Астана сохраняет ветеринарные посты на границе, поскольку полагает, что система ветеринарного контроля Киргизии не соответствует нормам Евразийского экономического союза, хотя полтора года назад другие участники ЕАЭС пришли к противоположному выводу.

В Киргизии полагают, что сохранение ветеринарного контроля на границе не позволяет значимой части местных производителей выйти на рынки Евразийского союза. Это касается как мясной, так и молочной продукции, которая пользуется высоким спросом на юге Казахстана (РК). Кроме того, именно через территорию РК проходит транзит грузов в Россию . Поэтому киргизская сторона считает этот вопрос одним из наиболее щекотливых в отношениях с партнерами по ЕАЭС и вынесла его на заседание совета.

Возможность признания системы ветеринарного контроля республики эквивалентной нормам ЕАЭС безуспешно обсуждается около трех лет. «Киргизстан регулярно поднимает эту тему», — утверждает министр экономики КР Олег Панкратов

Тем временем в Киргизии запустили автоматизированные информационные системы в сфере государственного ветнадзора. По словам главы Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова, они разработаны и внедрены в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза. Как полагает первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов, использование цифровых технологий повысит экспортный потенциал Киргизии.

— По всей республике прошло идентификацию (биркование) свыше 1,6 миллиона голов крупного рогатого скота, практически они уже внесены в базу данных, — утверждает Жумаканов. — Посредством автоматизированной информационной системы выписано более 600 ветеринарных сертификатов для экспорта товаров, подлежащих ветконтролю, в страны ЕАЭС.

— При поставке продукции на экспорт требуется перечень документов, отражающих, где и в каких условиях рос крупный рогатый скот, чем он болел, какое лечение применялось, — поясняет первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов . — Автоматизированная система позволяет узнать всю историю поголовья. Учитывая значимость вопроса, необходимо продолжить работу по модернизации лабораторий с тем, чтобы они максимально соответствовали требованиям ЕАЭС.

Кстати

Не все чиновники Киргизии считают, что ветеринарные посты на казахской границе мешают торговле. Ранее директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве республики Калысбек Жумаканов заявил, что наличие особого контроля способствует повышению уровня безопасности продукции.