Девелопер Удодов совместно с UNK project разработал концепцию подмосковного ритейла

МОСКВА , 1 авг — ПРАЙМ. Московский девелопер Александр Удодов совместно с российским проектным бюро UNK project занимается разработкой концепции региональных торговых центров.

В частности, примером такой стратегии является ТРЦ «Атлас», открытый в Одинцовском районе Подмосковья

"Для нас важно быть на пике современных мировых тенденций ритейла, — сказал Удодов. — Мы уверены, что, развивая региональные торговые центры, подобные «Атлас», мы задаем новые стандарты качества на этом рынке".

UNK project проектировало, в том числе, штаб-квартиру Газпромбанка , павильон "Росатом" на ВДНХ, ЖК «Сколково Клаб», международный аэропорт «Симферополь».