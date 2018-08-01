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Девелопер Удодов совместно с UNK project разработал концепцию подмосковного ритейла
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Девелопер Удодов совместно с UNK project разработал концепцию подмосковного ритейла 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Московский девелопер Александр Удодов совместно с российским проектным бюро UNK project занимается разработкой концепции региональных торговых центров.
В частности, примером такой стратегии является ТРЦ «Атлас», открытый в Одинцовском районе Подмосковья.
"Для нас важно быть на пике современных мировых тенденций ритейла, — сказал Удодов. — Мы уверены, что, развивая региональные торговые центры, подобные «Атлас», мы задаем новые стандарты качества на этом рынке".
UNK project проектировало, в том числе, штаб-квартиру Газпромбанка, павильон "Росатом" на ВДНХ, ЖК «Сколково Клаб», международный аэропорт «Симферополь».
Александр Удодов известен как крупный девелопер, ему принадлежат торговые галереи «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве, несколько торговых центров в Московской и Калужской областях, а также курортно-бальнеологический центр «Термы» в Краснодарском крае, запуск которого планируется в сентябре 2018 года. Бизнесмен владеет группой компаний Aforra Group, которая оказывает полный спектр услуг в сфере девелопмента.
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