На Верхнем озере подростки украли и съели продукты из торгового павильона

Калининграде на видео попали подростки, которые вскрыли торговый павильон и похитили продукты. Инцидент зафиксировали камеры системы «Безопасный город».

Инцидент произошёл в понедельник, 30 июля, в четыре часа утра. Двое школьников вскрыли уличный павильон, достали оттуда товар и ушли. Сев на скамейку, они начали есть украденную пищу. В этот момент их задержали прибывшие на место полицейские.

Оказалось, что, помимо еды, подростки украли деньги. Их передали сотрудникам подразделения ПДН. Проводится проверка.

"С начала текущего года операторы комплекса «Безопасный город» передали в полицию свыше тысячи сообщений об инцидентах, зафиксированных с помощью системы видеонаблюдения", — отметили в пресс-службе системы.