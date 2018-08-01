На стройплощадке Прегольской ТЭС проходят практику московские студенты

Стройплощадка самой мощной из строящихся в регионе тепло— электростанций, Прегольской ТЭС, приняла сегодня бойцов стройотряда. Студенты Московского энергетического института приехали в Калининград проходить практику. До конца августа они будут помогать в возведении Прегольской ТЭС. А также изучать установленное здесь оборудование.

На стройплощадке будущей электростанции студенческий отряд Московского энергетического института. Сегодня они готовят для бетонирования основание градирни. Будущие инженеры благодарны возможности внести свой вклад в строительство новой генерации.

— Раньше наблюдал только со стороны, мимо проезжали, еще что-то, а побывать именно здесь для меня очень интересно, потому что не знаю, где бы еще увидел такое.

Белгорода, Владикавказа, Ставрополя и Башкирии. До этого на площадке Прегольской ТЭС подобных десантов не было. Теперь же о новой электростанции в Калининградской области узнали ребята из Москвы

— Новые знакомства, получение практики, стажа опять-таки, чтобы в будущем где-то работать, понимание профессии нашей. Вдобавок это хорошее материальное обеспечение. Для студентов это, в общем, полезно.

Освоить любую профессию можно только прощупав её изнутри, подчеркивают опытные наставники. По их словам, для студентов здесь есть всё, чтобы разобраться в сложном мире энергетики.

— И экскурсии, и мини-обучения, будем ребятам рассказывать, что за оборудование установлено, как оно работает. Сама специальность «энергетика» такая, что ее достаточно сложно представить в голове. А когда своими руками поймешь, что такое турбина, что такое котёл, трубопровод, градирня и всё остальное, то это конечно большое подспорье в учебе.

Эта электростанция самая мощная в новой генерации Янтарного края. А в целом, четыре новых ТЭС позволят сделать регион энергонезависимым.

— Строительные работы на площадке Прегольской ТЭС близятся к завершению. Сейчас идет важнейший этап пуско-наладки оборудования. Уже состоялся розжиг газовой турбины и станция выдала первые 10 мегаватт.