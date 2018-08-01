Опасную находку нашли на территории АО «ВМЗ»

фото из архива редакцииОпасную находку нашли на территории АО «ВМЗ» Предмет, похожий на миномётный снаряд, нашли на территории АО «ВМЗ».

30 июля в 10.47 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на территории АО «ВМЗ» обнаружен предмет, похожий на миномётный снаряд. Об этом пишет «Выксунский рабочий».

Опасная находка оказалась на дороге между административно-бытовым корпусом железнодорожного цеха и участком брекетирования. На место вызвали группу ОМОН ИТО из Нижнего Новгорода.

В 16.50 старший группы инженер-сапёр идентифицировал предмет как корпус 82 мм минометного снаряда без взрывного устройства.

Предмет не представлял опасности и был изъят на утилизацию.