Начальник Калининградской таможни Александр Кочнов ушел в отставку, сообщили в отделении по связям с общественностью ведомства.
Калининградской таможней генерал-майор руководил с 2010 года. На днях он был награжден нагрудным знаком «За развитие таможенной службы России» за особый вклад в становление, развитие и совершенствование таможенной системы Российской Федерации и обеспечение экономической безопасности.
«В должности начальника Калининградской областной таможни внес неоценимый вклад в совершенствование таможенного администрирования на территории региона, развитие международного таможенного сотрудничества, укрепление экономического потенциала региона», — говорится в сообщении таможни.