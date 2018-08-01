Ещё
Начальник Калининградской таможни Александр Кочнов ушел в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начальник Калининградской таможни Александр Кочнов ушел в отставку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Начальник Калининградской таможни Александр Кочнов ушел в отставку, сообщили в отделении по связям с общественностью ведомства.
Калининградской таможней генерал-майор руководил с 2010 года. На днях он был награжден нагрудным знаком «За развитие таможенной службы России» за особый вклад в становление, развитие и совершенствование таможенной системы Российской Федерации и обеспечение экономической безопасности.
«В должности начальника Калининградской областной таможни внес неоценимый вклад в совершенствование таможенного администрирования на территории региона, развитие международного таможенного сотрудничества, укрепление экономического потенциала региона», — говорится в сообщении таможни.
АиФ: последние новости
В больницах Пионерского и Немана установили новые рентген-аппараты В Гвардейске утонули два любителя пикников Продолжительность жизни в Калининграде вырастет до 78 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье69
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал297
Лепс ударил Аллу Михееву378
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру37
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва20
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение