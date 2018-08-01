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Умерла актриса Людмила Глухова
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Умерла актриса Людмила Глухова 

RT на русском 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Петербурге на 55-м году ушла умерла актриса, лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель КДЦ «Красногвардейский» Людмила Глухова.
Об этом сообщает телеканал 78.
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