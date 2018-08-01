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Вышел в свет 1000-й номер газеты «АиФ-Псков»
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Вышел в свет 1000-й номер газеты «АиФ-Псков» 

АиФ Северо-запад 29 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Все эти годы газета старалась идти в ногу со временем, соблюдать главные принципы издания, правила трех «н»: независимость, народность и надежность. Не зря же издание — адвокат народа.
20 лет журналисты псковского издания находили интересные темы, откликались на все злободневные проблемы, разбирались в сложных вопросах. Многие, очень многие обращения читателей становились поводом для публикаций.
Первый главный редактор — Олег Дементьев. В декабре 1999 года его сменил Валерий Виноградов. В июне 2001 года главным редактором был назначен Сергей Рогожук.
Сергея Рогожука в 2004 году сменил Юрий Степанов. Затем газету возглавляли Наталья Жарко и Елена Ширяева. Школу «АиФ» прошли многие известные псковские журналисты: Юрий Моисеенко, Ольга Миронович, Лидия Токарева.
Сегодня коллектив редакции, которая давно стала мультимедийной, объединяющей интернет-сайт и печатное издание, небольшой: кроме редактора Ларисы Малковой и журналистов Елены Яземовой и Ирины Каплан в нем трудятся корректор Юлия Тимофеева и дизайнер Елена Петрова.
«Сегодня у газеты юбилей, — говорят журналисты. — На торжествах принято говорить хорошие, от души слова. Мы их пишем. Каждый день — для вас. Оставайтесь с нами!»
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