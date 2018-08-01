Вышел в свет 1000-й номер газеты «АиФ-Псков»

Все эти годы газета старалась идти в ногу со временем, соблюдать главные принципы издания, правила трех «н»: независимость, народность и надежность. Не зря же издание — адвокат народа.

20 лет журналисты псковского издания находили интересные темы, откликались на все злободневные проблемы, разбирались в сложных вопросах. Многие, очень многие обращения читателей становились поводом для публикаций.

Первый главный редактор — Олег Дементьев. В декабре 1999 года его сменил Валерий Виноградов . В июне 2001 года главным редактором был назначен Сергей Рогожук.

Сегодня коллектив редакции, которая давно стала мультимедийной, объединяющей интернет-сайт и печатное издание, небольшой: кроме редактора Ларисы Малковой и журналистов Елены Яземовой и Ирины Каплан в нем трудятся корректор Юлия Тимофеева и дизайнер Елена Петрова

«Сегодня у газеты юбилей, — говорят журналисты. — На торжествах принято говорить хорошие, от души слова. Мы их пишем. Каждый день — для вас. Оставайтесь с нами!»