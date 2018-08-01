В Кисловодске появилось электротакси

Электротакси начало работать в Кисловодске . Пока экологичные автомобили перевозят горожан и туристов только по одному маршруту — от Колоннады до Долины роз.

Всего в городе-курорте 5 электромобилей модели LADA «Калина», кроме того по территории Нацпарка Кисловодский курсируют прогулочные электрокары. Такси в отличие от них проезжает в основном по дорогам общего пользования и лишь небольшой участок маршрута по Нацпарку, сообщает «Ставропольская правда»

Путь от Колоннады до Долины роз на электротакси занимает семь минут, а стоимость поездки составляет 200 рублей.