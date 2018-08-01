Ещё
В Кисловодске появилось электротакси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут

В Кисловодске появилось электротакси 

«Это Кавказ» 33 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Электротакси начало работать в Кисловодске. Пока экологичные автомобили перевозят горожан и туристов только по одному маршруту — от Колоннады до Долины роз.
Всего в городе-курорте 5 электромобилей модели LADA «Калина», кроме того по территории Нацпарка Кисловодский курсируют прогулочные электрокары. Такси в отличие от них проезжает в основном по дорогам общего пользования и лишь небольшой участок маршрута по Нацпарку, сообщает «Ставропольская правда».
Путь от Колоннады до Долины роз на электротакси занимает семь минут, а стоимость поездки составляет 200 рублей.
«Это Кавказ»: последние новости
Нальчикское колесо обозрения переедет на новую площадку Дагестанская школьница приняла участие в разработке «зеленой» технологии получения бетона Русский язык стал основным средством общения представителей разных народов Дагестана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал277
Лепс ударил Аллу Михееву358
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР65
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу135
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов12
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение