Рогозин посетит открытие нового корпуса Ярославского радиозавода 6 августа 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что примет участие в открытии корпуса космического спутникостроения Ярославского радиозавода.
"Кто сказал, что Роскосмос не желает работать с частными компаниями? 6 августа приму участие в открытии корпуса космического спутникостроения Ярославского радиозавода", — написал он в среду на своей странице в Facebook.
Рогозин пояснил, что открытие нового корпуса является примером сотрудничества фирм Роскосмоса и концерна «Радиотехнические и информационные системы». «Здесь по нашему заказу будут производиться космические аппараты связи нового поколения», — добавил он.