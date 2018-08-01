Рогозин посетит открытие нового корпуса Ярославского радиозавода 6 августа

"Кто сказал, что Роскосмос не желает работать с частными компаниями? 6 августа приму участие в открытии корпуса космического спутникостроения Ярославского радиозавода", — написал он в среду на своей странице в Facebook.