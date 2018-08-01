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Рогозин посетит открытие нового корпуса Ярославского радиозавода 6 августа
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Рогозин посетит открытие нового корпуса Ярославского радиозавода 6 августа 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что примет участие в открытии корпуса космического спутникостроения Ярославского радиозавода.
"Кто сказал, что Роскосмос не желает работать с частными компаниями? 6 августа приму участие в открытии корпуса космического спутникостроения Ярославского радиозавода", — написал он в среду на своей странице в Facebook.
Рогозин пояснил, что открытие нового корпуса является примером сотрудничества фирм Роскосмоса и концерна «Радиотехнические и информационные системы». «Здесь по нашему заказу будут производиться космические аппараты связи нового поколения», — добавил он.
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