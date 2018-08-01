В Хабаровском крае все ждут горбушу, а она не идёт

По данным Росрыболовства за 31 июля 2018 года в целом промысел тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке проходит неплохо. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в ведомстве, отличный улов на Камчатке, где добыто 136 тыс. тонн горбуши (+36% к «горбушовому» 2016 году), хорошо ведётся промысел красной рыбы в Магаданской области , а вот Сахалин и Хабаровский край числятся в отстающих от графика.

— В связи с задержкой подходов рыбы на Сахалине общий объем вылова составляет 5,7 тыс. тонн, что почти вдвое меньше аналогичного периода 2016 года, — отметили в Росрыболовстве.

Самое серьезное отставание в объеме вылова наблюдается в Хабаровском крае: добыто 7,9 тыс. тонн, что составляет лишь 20% от уровня 2016 года, снижение — 40 тыс. тонн. Учёные объясняют это неблагоприятными климатическими условиями, но прогнозируют улучшение.

— Ситуация пока печально-напряжённая, рыбы мало, идёт слабенько, но я считаю, это ожидаемо после стольких лет бурного промысла, — говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков . — К сожалению, прогнозы учёных, которые предсказывали рекордные заходы, совершенно не оправдываются. Сейчас наука заняла позицию, что это всего лишь задержка, рыба еще придет. Но слишком большая задержка получается. Говорят, что холодная вода, поэтому не идёт, но это всё отговорки в данной ситуации, на мой взгляд.

Данные по лиману и Нижнему Амуру — промысловики смогли добыть примерно 10-15% от запланированных на эту путину объёмов. Аналогичные «успехи» демонстрируют рыбаки и выше по течению. Поскольку к науке после таких прогнозов доверия нет, агентство решило зайти с другого бока — спросить прогноз у рыбака со стажем. Не один год промышлявший рыбу на реках Хабаровского края Дмитрий Печерский уверен, что на плохой ход рыбы повлияло множество разных факторов, но ситуацию выправит гребень паводка, что сейчас подходит к столице края — он простимулирует горбушу пойти на нерест.

— Рыба всё равно пройдёт на нерест в свои родильные дома, она это делала сотни тысяч лет до нас, ей деваться некуда, — говорит Дмитрий Печерский. — Бог даст, столько же времени будет ходить и после нас. Она приходит к себе домой и рожает детей, другого варианта нет, это заложенная природой программа.