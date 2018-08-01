Морковка за милоту: новосибирцы травят животных зоопарка угощением

Северный олень по кличке Басков. Как главе небольшого стадного семейства, Баскову достаются лучшие куски со столов в кафе поблизости. Радости однако эта доминантность ему не приносит, одни расстройства — в основном кишечные. Естественная пища парнокопытных — ягель и тальник. Все остальное — вредные излишества.

— Когда они такие миленькие, хочется, допустим, хочется засунуть руку и обезьянку погладить, — говорит жительница Новосибирска Светлана Малых.

Кто-то не выдерживает такой милоты — и кормит животное морковкой. Или на свой страх и риск пытается засунуть леопарду пластиковую бутылку.

— Некоторые животные из разряда хищных, поэтому, думаю, не стоит. Пусть они живут своей жизнью, — говорит житель Новосибирска Егор Немтинов.

— То ли обезьянку пытались накормить морковкой, то ли еще чем-то, это я наблюдала сегодня. Медведя кормили, рыбку давали и бананы кидали, — рассказала жительница Новосибирска Наталья Жук.

Все это крайне вредно для животных. И нередко приводит к летальному исходу. Так, например, первое время после открытия зоопарка была целая череда отравлений от еды, которую пытались просунуть вместе с целлофаном.

— И они съедали эти пакеты. И очень часто у них это вставало в желудочно-кишечном тракте, и мы их спасти не могли. Также был случай отравления гималайских уларов обычными кириешками. Человек насыпал через решетку эти сухарики. Они оказались сильно солеными, что привело к отравлению птиц, — сообщила заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.

Зачастую у животных в зоопарках вырабатывается привычка попрошайничать. Исследования показали, что они это делают не от голода, а из желания контролировать посетителей. Вспоминается анекдот про собаку Павлова, которая объясняет другой собаке: «Представляешь, я своего хозяина настолько выдрессировала, что, когда жму на кнопку, он приносит мне еду».

Никакие решетки не останавливали шимпанзе и орангутана, которые лакомились абсолютно всем. Теперь у них стеклянные стены. Но сейчас они умудряются спускать веревочки и ниточки сверху, чтобы к ним посетители привязывали гостинцы. С обезьянами администрация обещала все-таки справиться, а вот с гостями — вечный бой. Где возможно, садят зоотехников. В выходные волонтеры разъясняют и призывают прохожих не кормить четвероногих питомцев зоопарка.

А главное знайте — каждое животное получает ровно столько, сколько ему необходимо. Ни одно из них не испытывает чувство голода, у каждого свой рацион. И своими добрыми побуждениями накормить бедную зверюшку вы можете только навредить.