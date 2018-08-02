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Онлайн-проект для упрощения выбора режима налогообложения запущен в Москве
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Онлайн-проект для упрощения выбора режима налогообложения запущен в Москве 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пилотный проект для малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям подобрать оптимальную систему налогообложения, запущен на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы». Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Начинающим предпринимателям бывает непросто определиться с подходящей системой налогообложения. Теперь, ответив всего на семь вопросов в онлайн-сервисе, они получат компетентную рекомендацию с учетом особенностей деятельности компании", — приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.
Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо зайти в раздел «Онлайн-сервисы» на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы», в подразделе «Подбери налоговый режим» ответить на несколько вопросов. После этого система подскажет наиболее подходящий режим налогообложения для данного бизнеса. Если у предпринимателя возникнут вопросы по выбранной системе налогообложения, то здесь же, на сайте, он может записаться к специалисту и получить дополнительную консультацию.
Проект был создан столичным департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы».
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