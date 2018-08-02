Онлайн-помощь бизнесу: как выбрать оптимальную систему налогообложения

Москве запустили онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям подобрать оптимальный режим налогообложения. Его разработали в столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы». Услуга пока работает в тестовом режиме, обратную связь от предпринимателей планируют получить в течение двух недель.

«Начинающим предпринимателям бывает непросто определиться с подходящей системой налогообложения. Теперь, ответив всего на семь вопросов в онлайн-сервисе, они получат компетентную рекомендацию с учетом особенностей деятельности компании», — рассказала Наталья Сергунина , заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Чтобы найти услугу, пользователю нужно зайти в раздел «Онлайн-сервисы» на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» и нажать кнопку «Подбери налоговый режим». Затем ему следует ответить на вопросы о своем бизнесе: например, сколько работников планируется нанять, сколько в среднем составит ежегодный доход компании и кем будут основные клиенты — физическими или юридическими лицами.

Выбрать оптимальный режим налогообложения онлайн

Когда бизнесмен ответит на все вопросы, система подскажет ему наиболее подходящую систему налогообложения: общую, упрощенную, патентную систему или единый сельскохозяйственный налог. Кроме того, сервис объяснит, что предполагает та или иная система.

Если предпринимателю требуется более подробная информация по той системе налогообложения, он может записаться на консультацию к специалисту ГБУ «Малый бизнес Москвы». Для этого нужно нажать на выбранную систему (кнопка появится при завершении теста), после чего сайт откроет электронную форму для записи. Здесь нужно будет указать свой статус (физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты, тему обращения и интересующий вопрос.

Ответ бизнесмен получит в течение 24 часов по электронной почте, при встрече со специалистом ГБУ «Малый бизнес Москвы», по телефону или в одном из 15 центров услуг для бизнеса (с предпринимателем предварительно свяжутся, чтобы уточнить наиболее удобный способ получения консультации).

В ГБУ «Малый бизнес Москвы» также регулярно проходят обучающие семинары для предпринимателей. На занятиях рассказывают об оптимальных налоговых режимах, особенностях заполнения налоговой отчетности и многом другом. Ознакомиться с расписанием семинаров можно на сайте учреждения.

В Москве действует более 849 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (это 13 процентов от их общего количества по всей стране), в них работают более двух миллионов человек.

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