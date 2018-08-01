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Сбербанк займется разработкой стратегии развития туризма на юге Байкала
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Сбербанк займется разработкой стратегии развития туризма на юге Байкала 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Сбербанк совместно с властями Иркутской области до конца 2018 года разработает стратегию развитию туризма на юге Байкала, сообщил в среду ТАСС министр экономического развития региона Евгений Орачевский.
На южном побережье Байкала, в Слюдянском районе Иркутской области расположен моногород Байкальск, в котором пять лет назад прекратило свою работу градообразующее предприятие — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), промплощадка которого в настоящее время пустует. Вблизи промплощадки расположена особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», ориентированная на зимний отдых, крупнейшим резидентом которого является горнолыжный курорт «Гора Соболиная» (структуры EN+ и Сбербанка владеют им на паритетных началах).
"Правительство области по договоренности со Сбербанком России будет разрабатывать стратегию развития туризма Южного Прибайкалья. Одним из основных разделов этой стратегии станет город Байкальск. Будут выявлены цепочки создания [добавленной] стоимости, определены перспективные приоритетные инвестиционные проекты, они будут просчитаны достаточно глубоко и в деталях", — сказал Орачевский.
По его словам, сейчас в правительстве региона завершается процесс согласования техзадания. Разработку документа планируется завершить до конца года.
" [После этого] готовые кейсы совместно с банковскими структурами мы начнем предлагать конкретным инвесторам для того, чтобы проекты были реализованы в рамках концепции, которая заранее продумана и утверждена", — добавил министр.
По мнению экспертов, с точки зрения снижения рекреационной нагрузки на заповедные территории Байкала, наиболее приоритетной является переориентация турпотока на юг Байкала, где также наиболее развита транспортная инфраструктура (проходит федеральная автодорога и Транссибирская магистраль). Проекты инфраструктурного развития юга Байкала были заложены в нацпроект «Байкал: Великое озеро великое страны», разработка которого была поручена Минприроды РФ совместно с властями Иркутской области и Бурятии.
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