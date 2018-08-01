Сбербанк займется разработкой стратегии развития туризма на юге Байкала

На южном побережье Байкала, в Слюдянском районе Иркутской области расположен моногород Байкальск , в котором пять лет назад прекратило свою работу градообразующее предприятие — Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), промплощадка которого в настоящее время пустует. Вблизи промплощадки расположена особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», ориентированная на зимний отдых, крупнейшим резидентом которого является горнолыжный курорт «Гора Соболиная» (структуры EN+ и Сбербанка владеют им на паритетных началах).

"Правительство области по договоренности со Сбербанком России будет разрабатывать стратегию развития туризма Южного Прибайкалья. Одним из основных разделов этой стратегии станет город Байкальск. Будут выявлены цепочки создания [добавленной] стоимости, определены перспективные приоритетные инвестиционные проекты, они будут просчитаны достаточно глубоко и в деталях", — сказал Орачевский.

По его словам, сейчас в правительстве региона завершается процесс согласования техзадания. Разработку документа планируется завершить до конца года.

" [После этого] готовые кейсы совместно с банковскими структурами мы начнем предлагать конкретным инвесторам для того, чтобы проекты были реализованы в рамках концепции, которая заранее продумана и утверждена", — добавил министр.