«Евраз» или «Евраз»? Стали известны имена кандидатов на кресло главы Качканара 

Накануне в Качканаре завершился прием заявлений от желающих стать мэром города, и сегодня администрация Качканара объявила имена претендентов на пост главы муниципалитета. Соперниками и. о. главы Андрея Ярославцева, бывшего топа «Евраза», стали представители «Единой России» и «Евраза».
Первым стал депутат качканарской гордумы Наил Касимов, вторым — председатель местной контрольной комиссии качканарского отделения партии «Единая Россия» Николай Демченко.
Следующим подал документы на участие в конкурсе сотрудник «ЕВРАЗ КГОК» Егор Высотин. Наконец, в день завершения приема заявлений, 31 июля, кандидатом стал и.о. главы Качканара, вице-мэр по экономике и стратегическому развитию, бывший директор по персоналу дивизиона «Урал» компании «Евраз» Андрей Ярославцев.
Напомним, в конце июня мэр Качканара Сергей Набоких покинул должность в связи с тем, что его назначили заместителем министра спорта Свердловской области. Его место в качестве и.о. главы Качканара (как и положено по уставу города) занял первый вице-мэр Василий Румянцев. Буквально в начале июля Румянцев отказался от должности по «личным причинам».
В короткий период, когда город возглавлял Румянцев, в горадминистрации была создана еще одна ставка — вице-мэр по экономике, — которую занял бывший кадровик «Евраза» Андрей Ярославцев. Тогда депутат думы Качканара Габбас Даутов заявлял «ФедералПресс», что эту позицию создали специально для Ярославцева на внеочередном заседании «с дальнейшей перспективой подготовки места для представителя КГОКа» на место главы города. Якобы за несколько месяцев Ярославцев вникнет в работу администрации и будет готов возглавить вотчину «Евраза» (Качканарский ГОК — градообразующее преприятие — принадлежит «Евразу», прим.ред), вероятнее всего, в сентябре этого года. Даутов подал жалобу в прокуратуру, обвиняя членов заседания в незаконности решения о проведении внеочередной сессии депутатов.
Отметим, и.о. мэра Ярославцев стал через два дня после того, как его приняли на работу в качестве вице-мэра по экономике.
Выбирать мэра депутаты будут после того, как получат рекомендации от конкурсной комиссии. До 30 августа конкурсной комиссии предстоит проверить документы всех кандидатов. Затем состоятся беседы с претендентами на пост мэра. Однако день собеседований пока не назначен.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин