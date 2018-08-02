«Евраз» или «Евраз»? Стали известны имена кандидатов на кресло главы Качканара

Накануне в Качканаре завершился прием заявлений от желающих стать мэром города, и сегодня администрация Качканара объявила имена претендентов на пост главы муниципалитета. Соперниками и. о. главы Андрея Ярославцева , бывшего топа «Евраза» , стали представители «Единой России» и «Евраза».

Первым стал депутат качканарской гордумы Наил Касимов, вторым — председатель местной контрольной комиссии качканарского отделения партии «Единая Россия» Николай Демченко.

Следующим подал документы на участие в конкурсе сотрудник «ЕВРАЗ КГОК» Егор Высотин. Наконец, в день завершения приема заявлений, 31 июля, кандидатом стал и.о. главы Качканара, вице-мэр по экономике и стратегическому развитию, бывший директор по персоналу дивизиона «Урал» компании «Евраз» Андрей Ярославцев.

Напомним, в конце июня мэр Качканара Сергей Набоких покинул должность в связи с тем, что его назначили заместителем министра спорта Свердловской области . Его место в качестве и.о. главы Качканара (как и положено по уставу города) занял первый вице-мэр Василий Румянцев . Буквально в начале июля Румянцев отказался от должности по «личным причинам».

В короткий период, когда город возглавлял Румянцев, в горадминистрации была создана еще одна ставка — вице-мэр по экономике, — которую занял бывший кадровик «Евраза» Андрей Ярославцев. Тогда депутат думы Качканара Габбас Даутов заявлял «ФедералПресс» , что эту позицию создали специально для Ярославцева на внеочередном заседании «с дальнейшей перспективой подготовки места для представителя КГОКа» на место главы города. Якобы за несколько месяцев Ярославцев вникнет в работу администрации и будет готов возглавить вотчину «Евраза» (Качканарский ГОК — градообразующее преприятие — принадлежит «Евразу», прим.ред), вероятнее всего, в сентябре этого года. Даутов подал жалобу в прокуратуру , обвиняя членов заседания в незаконности решения о проведении внеочередной сессии депутатов.

Отметим, и.о. мэра Ярославцев стал через два дня после того, как его приняли на работу в качестве вице-мэра по экономике.

Выбирать мэра депутаты будут после того, как получат рекомендации от конкурсной комиссии. До 30 августа конкурсной комиссии предстоит проверить документы всех кандидатов. Затем состоятся беседы с претендентами на пост мэра. Однако день собеседований пока не назначен.