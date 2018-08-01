Walmart может нанять бывшего главу Epix для своего SVOD-сервиса

Американский ритейлер-гигант Walmart сотрудничает с бывшим CEO Epix Марком Гринбергом в запуске ОТТ TV сервиса, который будет ориентирован на «центрального американца» и не городской рынок США , сообщает пресс-релиз.

По данным Wall Street Journal, который ссылается на различные источники, Walmart уже несколько месяцев работает с Гринбергом над проектом.

Подписной сервис будет держаться отдельно от существующего стримингового сервиса Walmart Vudu, который идет позади лидеров рынка Netflix Amazon Prime Video и Hulu, и будет предлагать микс мейнстрим контента, говорится в релизе.

Издание Variety отдельно сообщило, что Walmart работал с Гринбергом, который покинул Epix в прошлом году после десяти лет работы сервиса, которым сейчас владеет MGM после последнего приобретения пакета акций, принадлежавших Lionsgate и Paramount Pictures.

Первоначально о планах Walmart выйти на рынок ОТТ TV сообщил The Information, который сказал, что ритейлер планировал предложить американцам SVOD сервис за $8/мес. наряду с бесплатной рекламной моделью.

The Informatiuon также сообщал, что Walmart первоначально был заинтересован в предложении, которое было нацелено на центральную Америку, а не на аудитории Восточного и Западного побережья, пользующихся Netflix и Amazon.

ИСТОЧНИК: TBIVision