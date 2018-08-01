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Китайский программист тайно пересек границу ради поиска коммунистов в Сибири
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Китайский программист тайно пересек границу ради поиска коммунистов в Сибири 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Забайкальские пограничники задержали незаконно пересекшего границу РФ китайца по имени Юй Цзинькан. Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю, нарушитель границы пояснил, что по образованию он программист, но работал охранником на одном из предприятий в Пекине. Бросив работу, он приехал в Манчжурию, где начал готовиться к побегу в Россию. С собой в дорогу он взял бутылку воды и 10 тыс. юаней.
— На вопрос, что же его подвигло на совершение преступления, мужчина пояснил, что направился в Россию в поисках приверженцев коммунизма, — пояснили пограничники.
Гражданин КНР был пойман, признан виновным по части первой ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы). Виновного в нарушении оштрафовали на 15 тыс. рублей и выслали на родину.
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