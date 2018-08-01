Китайский программист тайно пересек границу ради поиска коммунистов в Сибири

Забайкальские пограничники задержали незаконно пересекшего границу РФ китайца по имени Юй Цзинькан. Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю , нарушитель границы пояснил, что по образованию он программист, но работал охранником на одном из предприятий в Пекине. Бросив работу, он приехал в Манчжурию, где начал готовиться к побегу в Россию. С собой в дорогу он взял бутылку воды и 10 тыс. юаней.

— На вопрос, что же его подвигло на совершение преступления, мужчина пояснил, что направился в Россию в поисках приверженцев коммунизма, — пояснили пограничники.