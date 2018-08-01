Ещё
В китайском городе Чэнду будет создан парк киноиндустрии стран БРИКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В китайском городе Чэнду будет создан парк киноиндустрии стран БРИКС 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Чэнду, 1 августа /Синьхуа/ — Парк кинематографической индустрии стран БРИКС будет создан в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации данного проекта было подписано на днях кинокомпанией «Эмэй» /"Emei Film Group"/ и заинтересованными ведомствами.
Парк в Чэнду станет главным местом проведения кинематографических мероприятий стран БРИКС и будет состоять из трех ключевых частей: постоянной площадки для проведения кинофестивалей стран БРИКС, фольклорной зоны с шоу-румом кинокартин стран БРИКС, промышленной базы по выпуску видео продуктов, на которой будут использоваться технологии 5G и интернета вещей.
Кинокомпания «Эмэй» была создана в 1958 году в городе Чэнду, благодаря чему Чэнду стал четвертым после Пекина, Шанхая и Чанчуня городом, обладающим собственной киностудией. В этом году «Эмэй» исполняется 60 лет. В честь годовщины кинокомпания «Эмэй», которая имеет статус одной из шести крупнейших государственных кинокомпаний, проводит в сети кинотеатров «Синьтяньди» показ своих классических фильмов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам в Центральной Азии Развитие отрасли разведения свиней в городском округе Ньингчи Китайское научно-исследовательское судно "Даян-1" отправилось в 48-ю научную экспедицию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал287
Лепс ударил Аллу Михееву361
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР70
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут22
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов15
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение