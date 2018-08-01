В китайском городе Чэнду будет создан парк киноиндустрии стран БРИКС

Чэнду , 1 августа / Синьхуа / — Парк кинематографической индустрии стран БРИКС будет создан в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации данного проекта было подписано на днях кинокомпанией «Эмэй» /"Emei Film Group"/ и заинтересованными ведомствами.

Парк в Чэнду станет главным местом проведения кинематографических мероприятий стран БРИКС и будет состоять из трех ключевых частей: постоянной площадки для проведения кинофестивалей стран БРИКС, фольклорной зоны с шоу-румом кинокартин стран БРИКС, промышленной базы по выпуску видео продуктов, на которой будут использоваться технологии 5G и интернета вещей.