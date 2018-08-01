В китайском городе Чэнду будет создан парк киноиндустрии стран БРИКС 

Чэнду, 1 августа /Синьхуа/ — Парк кинематографической индустрии стран БРИКС будет создан в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации данного проекта было подписано на днях кинокомпанией «Эмэй» /"Emei Film Group"/ и заинтересованными ведомствами.
Парк в Чэнду станет главным местом проведения кинематографических мероприятий стран БРИКС и будет состоять из трех ключевых частей: постоянной площадки для проведения кинофестивалей стран БРИКС, фольклорной зоны с шоу-румом кинокартин стран БРИКС, промышленной базы по выпуску видео продуктов, на которой будут использоваться технологии 5G и интернета вещей.
Кинокомпания «Эмэй» была создана в 1958 году в городе Чэнду, благодаря чему Чэнду стал четвертым после Пекина, Шанхая и Чанчуня городом, обладающим собственной киностудией. В этом году «Эмэй» исполняется 60 лет. В честь годовщины кинокомпания «Эмэй», которая имеет статус одной из шести крупнейших государственных кинокомпаний, проводит в сети кинотеатров «Синьтяньди» показ своих классических фильмов. -0-