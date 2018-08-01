Нано для стекла

На стекловаренном производстве после полной реконструкции запустили новую печь. В рамках модернизации на производственную линию для изготовления бутылок установили специальное оборудование для нанесения инновационного покрытия с содержанием углеродных нанотрубок.

Нанопокрытие на 10 процентов повышает прочность изделий из стекла, а также увеличивает их стойкость к истиранию. Кроме того, использование такого инновационного покрытия дает возможность отказаться от покупки дорогих импортных ингредиентов, которые использовались ранее.

По словам генерального директора предприятия Андрея Яковлева, общий объем инвестиций составил 500 миллионов рублей. Причем половина — это собственные средства предприятия, остальная сумма предоставлена Российским фондом развития промышленности под пять процентов годовых сроком на пять лет.

— Эти вложения должны окупиться в течение пяти лет, — отмечает Андрей Яковлев . — Произведенная модернизация позволит увеличить мощность стекловаренной печи на 30 процентов. Если раньше печь выпускала 90 тонн стекла в сутки, то теперь будет производить 135 тонн. Кроме того, до реконструкции две производственные линии четвертой печи выпускали в основном банку разного объема, сейчас мы сможем производить любые стеклянные изделия.

Руководство Новосибирской области активно поддержало этот проект. В декабре 2015 года правительство региона приняло решение о предоставлении «Сибирскому стеклу» государственной поддержки. Инвестиционный проект «Модернизация стекловаренной печи и производственных линий» получил помощь в сумме 35 миллионов рублей в виде налоговых льгот. Стоит отметить также, что с начала реализации инвестиционного проекта на предприятии было создано 94 новых рабочих места, средняя зарплата составила 35 тысяч рублей в месяц.

Тонкая алая линия

Пуск стекловаренной печи трудно назвать рядовым событием. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетил предприятие с рабочим визитом. Сначала руководителя области ознакомили с производством: в ходе экскурсии по цеху Андрей Травников увидел, как работают производственные линии, как действует стекловаренная печь, каким образом производится контроль качества готовой продукции и, наконец, как на бутылки наносят инновационное нанонапыление.

Пуск новой печи: глава региона собственноручно прокрутил верньер и произвел запуск. Очень скоро в недрах огромного агрегата возникла тонкая алая линия — это потекло первое стекло. Сначала совсем тоненькая и слабая струя раскаленной массы постепенно стала мощной и непрерывной. Заводчане и гости, увидев это, разразились радостными криками и аплодисментами, которых, впрочем, не было слышно из-за шума работающего оборудования. Старт работе реконструированной печи был дан, новый этап в развитии предприятия начался.

— Я хотел бы поблагодарить и поздравить коллектив. В результате вашей совместной работы вам удалось обеспечить уверенность в будущем предприятия. Насколько это сложно, я знаю, — сказал Андрей Травников. — Вам удается не просто занимать свою нишу на рынке, но и постоянно расширять производство. Это результат работы каждого члена коллектива. Как производственник, я прекрасно понимаю, что руководитель может придумать замечательную идею, но если ему не удастся организовать людей и создать условия для их работы, то можно потерять многое. Ваше предприятие — пример того, как даже в сложные времена удается сохранить коллектив и само предприятие, преобразиться и обрести новые перспективы.

Куда пропадает бой?

После экскурсии по цеху и запуска печи Андрей Травников пообщался с руководством и коллективом предприятия. Андрей Яковлев рассказал главе региона о дальнейших перспективах развития «Сибирского стекла», в том числе о новых проектах. Например, в недалеком будущем здесь собираются производить кальцинированную соду (сырье для изготовления стекла), вместо того чтобы закупать ее в Башкирии . Кроме того, планируют освоить технологию плазменной варки стекла, а для защиты от подделок на продукцию будут наносить особые квантовые метки.

Руководителю области задали немало вопросов, большая часть которых касалась производства. Так, прозвучал вопрос о возможности прямых бюджетных инвестиций — в некоторых регионах страны есть такая практика.

— Прямые инвестиции мы не предполагаем, за исключением инвестирования в инфраструктурные проекты, — отметил Андрей Травников. — Поясню почему. Каждый должен заниматься своим делом: власть — развитием социальной сферы и созданием условий для бизнеса, а бизнес — инвестициями. Считаю, что прямое вложение бюджетных средств — это неэффективно, но поддержка инвестиционных проектов, в том числе и финансовая, будет продолжаться. Я напомню, что у нас есть такая мера, как частичная компенсация капитальных расходов. Это фактически те же инвестиции, причем суперльготные, так как безвозвратные.

Сотрудники завода не смогли обойти вниманием такую болезненную для всех тему, как стеклянный бой. Дело в том, что битое стекло является ценным сырьем. Во всем цивилизованном мире оно идет во вторичную переработку. У нас же большая часть стеклянного боя, 85 процентов, таинственным образом куда-то пропадает. Впрочем, тайны тут никакой нет: битое стекло попросту оказывается на свалках, никто не хочет заниматься его извлечением. Вот и приходится предприятию закупать бой в других регионах. А ведь завод готов покупать на 400 миллионов рублей в год этого ценного сырья.

— Первый шаг в решении застарелой проблемы предстоит сделать через внедрение новой системы обращения с отходами. Сегодня надо признать, что эта сфера слабо контролируется со стороны государства, очень много независимых игроков. Внедрение института регионального оператора позволит контролировать потоки отходов на территории области, не допускать их ухода в сторону, — считает Андрей Травников. — Сейчас идет конкурс по определению регионального оператора, который должен обеспечить сортировку и извлечение ценного сырья из собранных отходов. А вот как будет использоваться это сырье, к сожалению, вопрос не проработан. Я попросил бы ваше предприятие тоже подключиться. После завершения конкурса мы готовы собрать всех на одной площадке и помочь договориться.

Вопросы, которые волнуют всех

Но разговор шел не только о производственных проблемах. Глава региона рассказал представителям трудового коллектива о социальных проектах, которые будут реализованы в нашей области в ближайшее время. Речь шла о новых школах, детских садах, спортивных объектах, многом другом. Естественно, не обошли стороной и транспортную тему — сотрудница предприятия задала вопрос о состоянии дорог.