Как региону выйти в лидеры?

Авторы лучших предложений в Стратегию «Сибирское лидерство» получили благодарственные письма от главы Новосибирской области

На днях в правительстве региона подвели первые итоги по сбору предложений от жителей в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области «Сибирское лидерство». Глава региона Андрей Травников лично поблагодарил всех авторов предложений в программный документ за активную жизненную позицию. Он призвал новосибирцев, у которых есть свежие мысли по развитию экономики и которые ещё не участвовали, присоединиться к этой работе.

Рынок труда и дороги

Напомним, что Стратегия «Сибирское лидерство» разрабатывается по инициативе главы региона. Главная задача программного документа — вернуть Новосибирской области лидирующие позиции в стране и сделать её базовым регионом по реализации президентских инициатив. Кроме того, необходимо создать условия для развития ключевых отраслей и поднять качество жизни людей.

Сбор идей, к немалому удивлению экспертов, вызвал небывалый интерес у жителей области, которые за два с половиной месяца подали 3603 предложения через различные каналы подачи заявок. В основном предложения поступали через региональные многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ). Оттуда получили 1444 предложения. Кроме того, на личном приёме в Общественной палате Новосибирской области подали 523 предложения, через сайт регионального правительства — 513, в торговых центрах Новосибирска — 470, в районных администрациях — 653.

Большинство идей, внесённых жителями области в программный документ, касаются здравоохранения и образования, транспорта и дорог, сельского хозяйства и экологической безопасности, промышленности и рынка труда. Наиболее активно жители региона подавали свои предложения в Новосибирске, Бердске , Сузунском, Чулымском, Искитимском и Куйбышевском районах области.

АПК и промышленность

За круглым столом глава региона пообщался с авторами лучших предложений в Стратегию. Выслушав идеи, Андрей Травников тут же подключал все ресурсы. В частности, на предложение жителя посёлка Верх-Тула Александра Жатова глава региона сказал, что областное правительство готово поддержать его проект по созданию производственного кластера на территории Верх-Тулинского сельсовета. И тут же дал поручение районной администрации подготовить все необходимые для этого документы.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Ускюль (Татарский район) Лидия Дудка внесла предложение по созданию в регионе единой информационной системы по вопросам фермерства и сельского хозяйства. «Сейчас информация по сельскому хозяйству рассредоточена по разным сайтам, не структурирована, — пояснила она. — Начинающим фермерам очень трудно ориентироваться в поиске необходимой информации. А если вся информация и бесплатные консультации будут сосредоточены на одном сайте, нам станет легче работать».

Глава региона дал поручение департаменту информатизации и развития телекоммуникационных технологий разобраться и создать единый информационный портал по сельскому хозяйству.

Сбор предложений в Стратегию решено продлить до сентября 2018 года. После этой даты эксперты проанализируют все идеи и лучшие из них внесут в главный программный документ региона. Его формирование планируют завершить к концу года.

В каком направлении развиваться?

Глава региона Андрей Травников:

— Хочу поблагодарить жителей региона за активную жизненную позицию. Привлечение к разработке главного программного документа области простых жителей позволило избежать превращения Стратегии в научный труд или популистский документ. Мы ещё раз получили подтверждение тех основных направлений, по которым в первую очередь необходимо работать.

Обратная связь подобного рода очень ценна для новосибирской власти. Это позволяет нам точнее определить, что мы движемся в правильном направлении, и это находит отклик у жителей региона.

Проект сверят с пожеланиями

Врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития региона Ольга Молчанова

— Над Стратегией «Сибирское лидерство» работали более двухсот экспертов по семи ключевым направлениям. Нами были определены параметры Новосибирской области, которые сформируют к 2030 году. Во-первых, население — более трёх миллионов человек. Во-вторых, средняя продолжительность жизни — более 80 лет. А теперь видения экспертов мы сравниваем с чаяниями жителей региона. Они совпадают практически по всем вопросам. К 1 августа будет готов проект документа, в течение августа он пройдёт процедуру общественных обсуждений. А в конце августа проект будет представлен на Международном форуме «Технопром-2018», на специальной сессии эксперты рассмотрят все вопросы.

Где сбывать продукцию?

Врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Николай Симонов

— Сбор предложений в главный документ впервые был организован на территории крупнейших торговых центров мегаполиса. Мы обратились к собственникам торговых сетей с такой просьбой и получили их поддержку. В торговых центрах собрано 13% от общего количества предложений. Во время их поступления мы обрабатывали те, которые касались сферы деятельности нашего министерства. Даже составили свой рейтинг активности. Первое место — Новосибирск, второе — Куйбышев, третье — Сузун . Людей волнуют развитие малого и среднего бизнеса, кадровая политика, вопросы продвижения местной продукции в торговые сети региона. Все вопросы мы систематизировали и уже взяли в работу.

Рабочие не остались в стороне

Председатель Общественной палаты НСО Галина Гриднева:

— Общественная палата активно включилась в процесс сбора предложений в Стратегию. Мы проводим круглые столы, где обсуждаются и формируются предложения, которые вносят жители области. Сбор идёт также на предприятиях области, куда выезжают наши специалисты.

Общественники, кстати, порой дают интересные предложения, сибиряки просто фонтанируют идеями. Самых активных из них мы пригласили работать экспертами региональной Общественной палаты.

Где самые активные?

— Во всех филиалах МФЦ были установлены ящики для сбора предложений в «Стратегию-2030». Наши специалисты информировали посетителей о том, что можно внести личные предложения по развитию региона.

Наиболее активно жители подавали заявки в филиале «Зыряновский» на Речном вокзале и в МФЦ на площади Труда. Из областных филиалов больше всех заявок собрали в Маслянинском и Куйбышевском районах Новосибирской области. Мы и в дальнейшем готовы активно участвовать во всех областных мероприятиях.