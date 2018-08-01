Дубровский переформатировал министерство экологии Южного Урала

Как следует из текста постановления, у министра Сергея Лихачева с 31 июля два первых заместителя и «просто» зам, он же начальник одного из управлений. Заместителей, таким образом, стало трое вместо четверых: как сообщалось ранее, ставка, занимаемая Андреем Новоселовым , сокращена после его отставки. Первыми замами стали Ирина Харина и Яна Куприкова, замом-начальником управления остается Лидия РАхимова.

Кроме того, в министерстве формируется новое управление экологического просвещения. Наконец, губернатор расширил список задач и полномочий ведомства: теперь приоритетной задачей минэкологии становится «оказание содействия развитию конкуренции на товарных рынках, относящихся к сфере деятельности министерства», к полномочиям относится обращение с отходами. Ведомство обязали активно привлекать волонтеров, создать комиссию по организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды.

Напомним, в конце мая во главе министерства экологии был поставлен декан профильного факультета ЧелГУ Сергей Лихачев. Несколько месяцев исполнявшая обязанности министра Яна Куприкова получила повышение — с начальника управления до заместителя. Тогда же вице-губернатор Сергей Сушков публично заявлял о необходимости «перезагрузки» ведомства и старте серьезной реформы.

Пока неизвестно, кто займется просвещением и волонтерской деятельностью. Напомним, впрочем, что уже несколько недель неофициальным советником министра Лихачева является Виталий Безруков , в недавнем прошлом руководитель экологического фонда «Моя планета».

Фото: пресс-служба Челябинского государственного университета