Почему сократилось население России в 1990-е

Экономические эксперименты 1990-х способствовали не только падению уровня жизни населения, но и сокращению его численности. Однако, как показывает статистика, негативные демографические процессы были подготовлены задолго до либеральных реформ.

Прямиком в бездну

Гайдаровские реформы, которые были призваны преодолеть негативные тенденции в экономике, еще больше усугубили ситуацию в стране. К началу 1992 года дала о себе знать либерализация цен. В числе ее последствий — значительное подорожание товаров и услуг и стремительный рост задолженности по зарплатам.

В крайне тяжелом положении оказались работники социальной сферы. К примеру, заработная плата научных сотрудников к концу 90-х составляла 12-14 долларов при прожиточном минимуме в 50 долларов. Еще ниже оказались пенсии по старости и инвалидности.

Подавляющей части населения России пришлось максимально ужать свои расходы. Так, в 1992 году потребление мяса сократилось на 80%, молока — на 56%, овощей — на 84%, рыбы — на 56% от уровня и без того скудного 1991 года. К лету 1998 года ситуация немного выправилась, однако продолжала оставаться удручающей.

К концу 90-х отечественное здравоохранение вынуждено было отказаться от бесплатной полноценной медицинской помощи. По основным показателям его уровень скатился на 131-е место в мире. Все это не могло не сказаться на демографической ситуации в стране. [С-BLOCK]

Как заметил директор Национального геронтологического центра Вячеслав Крутько, после распада СССР и последовавшего за этим снижения уровня жизни люди массово «почувствовали себя выброшенными из жизни», и это роковым образом сказалось на здоровье многих. Особенно, по словам геронтолога, от фрустрации пострадали мужчины трудоспособного возраста. Многие из них умерли от инфаркта, инсульта и алкоголизма.

Крутько оценивает количество преждевременно умерших в 90-е приблизительно в 1 млн человек. Один их руководителей Федерации независимых профсоюзов России Андрей Гудков называет более высокие цифры. По его данным, в 1991-2001 годах в стране преждевременно умерли около 11 млн человек. Гудков отмечает, что сегодняшний дефицит Пенсионного фонда во многом объясняется смертностью трудоспособных мужчин. «Покойники не платят страховых взносов», — заметил представитель ФНПР.

Смертность

Начало 1990-х ознаменовалось в России сразу двумя печальными тенденциями: повысилось число смертей, и упала продолжительность жизни. Однако, как показывают данные официальной статистики, увеличение смертности шло с 1964 года, когда страну возглавил Брежнев. Только с приходом Горбачева и началом антиалкогольной кампании число смертей стало сокращаться.

В начале 90-х произошел естественный компенсаторный подъем смертности, пик которого пришелся на 1994 год (2 млн 300 тыс. человек), за чем последовало ее снижение. Новый виток роста смертности совпал с началом дефолта в 1998 году, тенденция продлилась вплоть до 2003 года. Именно на этот год приходится максимальное число смертей за всю историю послевоенной России — почти 2 млн 400 тыс. человек.

Впрочем, как отмечает директор Института демографии Анатолий Вишневский , абсолютное число смертей — показатель наглядный, но не очень корректный, так как он зависит от возрастной структуры и численности населения, а то и другое все время изменяются. [С-BLOCK]

Важно и другое. Общее число смертей в значительной степени зависит от числа пожилых людей. Вишневский по этому поводу говорит, что с конца 80-х годов в эту возрастную группу стали вступать представители первых невоевавших поколений, родившихся в конце 20-х. Их было намного больше, чем представителей старших поколений, огромная часть которых полегла на полях войны. Поэтому число смертей в 90-е годы должно было увеличиться и по этой причине, отмечает демограф.

Характерны также показатели изменения продолжительности жизни в 90-е. Если 1987 году для обоих полов она была чуть выше 70,1 лет (самый высокий показатель на тот момент за всю отечественную историю), то в 1994 году он опустился до 63,9 лет.

Рождаемость

После 1987 года рождаемость резко пошла на убыль, что в значительной степени было запрограммировано падением числа рождений в 1960-е годы (если в начале 60-х рождаемость составляла 2 млн 800 тыс. в год, то к концу этого десятилетия она упала до 1 млн 800 тыс.). Это во многом были дети тех, кто остался из поколения военных лет.

В 90-е годы родителями становились уже рожденные в 60-х, что во многом объясняет падение рождаемости в первое постсоветское десятилетие. По мнению Анатолия Вишневского, именно это обстоятельство, а не кризис стало главной причиной плохой демографической ситуации в стране. Кроме этого, свою лепту внесла и перестройка, так как в эти годы темпы падения рождаемости были даже выше, чем в 90-е. Критическую черту подвел 1999 год, в котором на свет появились около 1. млн 200 тыс. человек, после чего рождаемость стала неуклонно расти.

Есть еще один немаловажный нюанс. Некогда самая важная возрастная группа рожениц 20-24 лет значительно снизила показатели рождаемости в 90-е годы. В отличие от более старших групп, где спад прекратился в 1993 году, в этой группе он продолжался до середины нулевых и не прекратился до сих пор. По мнению социологов, это связано с продолжающейся перестройкой возрастной модели рождаемости, выражающейся в сдвиге появления первенцев к более поздним материнским возрастам.

Неуклонное сокращение

Сокращение рождаемости и рост смертности в начале 90-х привели к тому, что число смертей превысило число рождений (так называемый «русский крест»): в 1992 году впервые за послевоенные годы естественный прирост населения сменился его убылью.

Демограф Анатолий Вишневский отмечает, что эту нежелательную ситуацию нельзя целиком списывать на катастрофу 90-х. «Население России не воспроизводило себя с середины 1960-х годов и росло только за счет „демографической инерции“, накопленной в возрастной структуре. Появление естественной убыли было неизбежно и предсказывалось официальными советскими прогнозами», замечает эксперт.

Впрочем, нужно сказать, что советские демографы «планировали» рост убыли населения к началу нулевых. Экономический кризис все же внес свою лепту в демографический процесс. [С-BLOCK]

Исследователь Александр Желенин отмечает, что в 1992 году население РФ впервые с 1945 года сократилось почти на 220 тыс. человек. Он связывает это с последствиями гайдаровской шоковой терапии. В 1993 году согласно Желенину убыль населения России уже составила более 750 тыс. человек, в 1994-м — почти 900 тыс. В последующие 11 лет убыль населения в РФ не опускалась ниже отметки 700 тыс., считает эксперт.

А вот цифры Росстата . За 17 лет с 1992-го по 2008 годы прямая убыль населения составила 12 млн 757 тыс. человек. Известно, что в 1991 году России проживали 148 миллионов граждан, значит, на начало 2009 года в стране было немногим более 135 миллионов. Правда, по официальной статистике, в России на 2009 год проживали 141 миллион человек. Дополнительные 6 млн, очевидно, приписали за счет мигрантов, прибывших преимущественно из стран СНГ. По данным Росстата, в 2009 году миграционный прирост «на 82,9% компенсировал численные потери населения».

Получается, даже если считать вновь прибывших, за 17 лет население страны сократилось примерно на 6,7 млн человек. Но самое интересное, исходя из данных все того же Росстата, если за 1992-2000-й годы население России сократилось на 1,6 миллиона человек, то за период 2000-2010 гг. эта цифра достигла уже 5 млн человек! Для сравнения: за 12 лет, предшествовавших началу либеральных реформ (с 1980-го по 1991 годы), общий прирост населения составил 8 млн 385 тыс. человек. [С-BLOCK]

Демограф Владимир Тимаков сообщает, что в 1999 году суммарный коэффициент рождаемости в России (итоговое количество детей на одну женщину) составлял 1,14, что является самым низким показателем рождаемости в нашей истории. При этом у этнически русских женщин он был еще ниже, чем в целом по стране, — всего 1,08.

Тимаков считает, что сталинская коллективизация и ельцинская приватизация во многом похожи. И та, и другая оставили катастрофический след на демографических процессах. Но если в 30-е годы были отмечены большим числом насильственных жертв, то в 90-е вымирание происходило в мирных условиях, отмечает демограф. [С-BLOCK]

Для исправления демографического положения в стране в начале 2000-х правительство приняло целый комплекс мер по повышению жизненного уровня населения. В 2000 году президент выступил со специальным посланием, в котором сообщалось: «Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация — одна из тревожных».

Как показывает статистика, вплоть до конца нулевых население неуклонно сокращалось, причем более быстрыми темпами, чем в 90-е. Только в августе 2009 года Минздравсоцразвития сделал заявление, что, наконец, в России число рожденных превысило число умерших. На тысячу человек.