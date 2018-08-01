Стали известны лучшие мэры на Дальнем Востоке 

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2018 г. Глава Владивостока занял в нем 31-е место.
Объектами исследования стали мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не были включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
«Призерами» рейтинга стали Ильсур Метшин (глава Казани), Сергей Собянин (г. Москва) и Ирек Ялалов (г. Уфа). В 20-ку сильнейших попал мэр Хабаровска Александр Соколов (16-е место), опередив на одну строчку главу Магадана Юрия Гришана. «Объявленный заранее уход Соколова с должности привел к резкой активизации положительно настроенных по отношению к нему экспертов „Национального рейтинга“. Мэр продолжает контролировать городскую Думу, отношения Александра Соколова с региональными элитами остаются корректными и хорошо налаженными. Хотя существует и определенное подспудное недовольство сложившейся схемой распределения контрактов и большой ролью армянских компаний в строительном бизнесе, — отмечается в докладе. — На праймериз »Единой России» по отбору кандидата на пост градоначальника убедительная победа досталась вице-мэру Сергею Кравчуку, получившему 85,7% голосов. Он является ставленником действующего мэра и главным претендентом на открывающуюся должность. Хотя далеко не все участники согласны с таким результатом и готовы воспринимать Кравчука в качестве нового мэра, но и на этом направлении всё складывается для Александра Соколова вполне удачно».
На 29-м месте оказался Дмитрий Садовников, мэр Якутска, только в июне сменивший предыдущего градоначальника Игнатенко. А вот Виталию Веркеенко эксперты отвели лишь 31-е место. «В связи с тем, что Виталий Васильевич с юных лет проживает в Приморье, он хорошо знает людей в городе и крае, знаком со всеми „центрами влияния“ и основными политическими и финансовыми центрами, что и позволяет ему позиционироваться в качестве договороспособного хозяйственника, выстраивающего конструктивные взаимоотношения с местными промышленно-финансовыми группами. Он открыт для общения, не только присутствует в социальных сетях, но и активно работает с населением посредством современных средств коммуникации», — подчеркивается в исследовании.
Другие представители дальневосточных городов распределились в рейтинге следующим образом: Сергей Надсадин (35-е место, г. Южно-Сахалинск), Валентина Калита (38-е место, г. Благовещенск), Илья Давиденко (39-е, г. Анадырь), Виталий Иваненко (57-е, г. Петропавловск-Камчаткий), Евгений Коростелев (84-е, г. Биробиджан).