Ещё
Стали известны лучшие мэры на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны лучшие мэры на Дальнем Востоке 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2018 г. Глава Владивостока занял в нем 31-е место.
Объектами исследования стали мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не были включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
«Призерами» рейтинга стали Ильсур Метшин (глава Казани), Сергей Собянин (г. Москва) и Ирек Ялалов (г. Уфа). В 20-ку сильнейших попал мэр Хабаровска Александр Соколов (16-е место), опередив на одну строчку главу Магадана Юрия Гришана. «Объявленный заранее уход Соколова с должности привел к резкой активизации положительно настроенных по отношению к нему экспертов „Национального рейтинга“. Мэр продолжает контролировать городскую Думу, отношения Александра Соколова с региональными элитами остаются корректными и хорошо налаженными. Хотя существует и определенное подспудное недовольство сложившейся схемой распределения контрактов и большой ролью армянских компаний в строительном бизнесе, — отмечается в докладе. — На праймериз »Единой России» по отбору кандидата на пост градоначальника убедительная победа досталась вице-мэру Сергею Кравчуку, получившему 85,7% голосов. Он является ставленником действующего мэра и главным претендентом на открывающуюся должность. Хотя далеко не все участники согласны с таким результатом и готовы воспринимать Кравчука в качестве нового мэра, но и на этом направлении всё складывается для Александра Соколова вполне удачно».
На 29-м месте оказался Дмитрий Садовников, мэр Якутска, только в июне сменивший предыдущего градоначальника Игнатенко. А вот Виталию Веркеенко эксперты отвели лишь 31-е место. «В связи с тем, что Виталий Васильевич с юных лет проживает в Приморье, он хорошо знает людей в городе и крае, знаком со всеми „центрами влияния“ и основными политическими и финансовыми центрами, что и позволяет ему позиционироваться в качестве договороспособного хозяйственника, выстраивающего конструктивные взаимоотношения с местными промышленно-финансовыми группами. Он открыт для общения, не только присутствует в социальных сетях, но и активно работает с населением посредством современных средств коммуникации», — подчеркивается в исследовании.
Другие представители дальневосточных городов распределились в рейтинге следующим образом: Сергей Надсадин (35-е место, г. Южно-Сахалинск), Валентина Калита (38-е место, г. Благовещенск), Илья Давиденко (39-е, г. Анадырь), Виталий Иваненко (57-е, г. Петропавловск-Камчаткий), Евгений Коростелев (84-е, г. Биробиджан).
Konkurent.ru: последние новости
В Приморье осужденному горнопромышленнику вернули личный вертолет Инвесторов игорной зоны «Приморье» пугает неизвестность Порт побери
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал163
Лепс ударил Аллу Михееву330
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке33
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете12
России пообещали «санкции из ада»102
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение