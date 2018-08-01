«Говорящие мороженки» и дополненная реальность: Initiative создало летнюю кампанию для \"Инмарко\"

Агентство Initiative и оператор наружной рекламы Russ Outdoor провели летнюю кампанию c дополненной реальностью для торговой марки мороженого «Инмарко» (бизнес-подразделение компании Unilever).

В июне на HD-экране остановочного павильона Russ Outdoor возле Столешникова переулка прохожие наблюдали за диалогами разговорчивых «мороженок». Реклама с дополненной реальностью стала частью национальной кампании «Инмарко» для брендов Cornetto, Max и Ekzo под названием «Говорящие Мороженки».

В центре кампании — особенно знаковый в этом году вид спорта, футбол; а герои лета — «говорящие мороженки», которые, подобно истинным болельщикам, активно обсуждали эту горячую тему и делились эмоциями с окружающими.

Для проекта было создано несколько роликов с дополненной реальностью, сюжеты которых варьировались по дням недели и были даже адаптированы к погодным условиям. Например, при ясной погоде и температуре воздуха выше 20 градусов в дневное время появлялся дополнительный «солнечный контент» — пара мороженок с зонтиком интересовались у прохожих, не заслоняют ли они им солнце.

Анна Мазурина , генеральный директор агентства Initiative, CEO Mediabrands Russia: Использование в этом проекте цифрового сити-формата с дополненной реальностью позволило нам построить эффективную коммуникацию с пешеходными потоками за счёт более высокого качества контакта с аудиторией и ротации креативных материалов. Дополненная реальность оживила рекламу, сделала её яркой, необычной, интерактивной, инновационной, запоминающейся, а главное — привнесла эмоциональный контакт между брендами и потребителями, что для FMCG брендов особенно важно. Возможность формата менять креатив в зависимости от погоды, времени суток или количества людей, находящихся рядом со щитом, позволила нам максимально оптимизировать таргетинг.

Запуск ролика осуществлялся по сигналу от инфракрасного датчика движения, который срабатывает при появлении перед экраном человека. Камера, установленная с обратной стороны рекламной конструкции, транслировала на экран «живой» видеопоток, на который в реальном времени накладывался заранее подготовленный контент на прозрачном фоне, благодаря чему создавался эффект дополненной реальности. По завершении ролика экран возвращался в обычный режим трансляции цифровых постеров и ждал следующего сигнала.

В цикле с цифровым постером с дополненной реальностью транслировались также и стандартные ролики «Инмарко» — непрозрачный анимированный постер плавно переходил в картинку с камеры, после чего поверх «живого» видеопотока отображались объекты дополненной реальности.

Георгий Гребешков, бренд-менеджер Cornetto, Max и Ekzo: У брендов Cornetto, Max и Ekzo — молодёжная аудитория. Мы прекрасно понимаем, что данное поколение ориентировано на цифровую среду, и для эффективной коммуникации нам необходимо искать новые каналы общения с нашими потребителями. В последнее время быстрыми темпами набирает популярность технология дополненной реальности, где стираются границы между цифровым пространством и действительностью. Поэтому данная рекламная площадка даёт возможность «сломать стену» между весёлым мороженым и зрителями и знакомит наших потребителей с героями этого лета.