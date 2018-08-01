Политики и бизнесмены Южного Урала станут наставниками молодежи

Челябинской области в рамках региональной молодежной программы «Академия лидерства» начата реализация проекта «Наставничество», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на заместителя министра образования и науки области Вадима Бобровского

Сразу 35 молодых перспективных южноуральцев смогут попасть в команду девяти региональных экспертов, составивших первый наставнический корпус Челябинской области. С третьего по пятого августа подшефных ждет образовательная сессия в Миассе , а затем увлекательная совместная работа с наставниками в течение года. Менторами станут члены региональной Общественной палаты, известные предприниматели, бизнес-тренеры, руководители некоммерческих организаций, кураторы федеральных проектов и специалисты региональных министерств.

Наставники поделятся с юными региональными лидерами своим опытом, помогут с реализацией их инициатив и проектов. За каждым куратором планируется закрепить по четыре финалиста, которые будут вовлечены в профессиональную деятельность своих наставников. Так, председатель общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области Артем Анисин познакомит своих подопечных с тонкостями законотворческой деятельности.

С января 2015 года в целях поддержки молодежных инициатив и развития лидерского потенциала в муниципалитетах в регионе начата реализация проекта «Академия лидерства». За три года его участниками стали 20 тысяч активистов. Только в 2018 году заявки на участие подали более трех тысяч южноуральцев в возрасте от 14 до 30 лет, 220 из них поехали на региональный образовательный форум молодежи Южного Урала. В финал прошли 35 молодых лидеров.