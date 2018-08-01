Она добилась правды: Татьяну Бердову восстановили на работе через суд

Справедливость восторжествовала, хотя для того, чтобы добиться правды, героине публикаций «ТВ-МИГ» пришлось пройти «семь кругов ада»!

Весной этого года мы дважды сообщали о том, как выживают с работы молодого специалиста — заведующую стационарным отделением «Юрьев-Польского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» Татьяну Бердову, травля которой началась с зимы.

Напомним, что девушка потребовала у своего руководства ответа: почему на протяжении двух лет ей не доплачивают за совмещение двух должностей. Однако реакция работодателя была странной. Вместо того чтобы выплатить положенное, девушку начали вытравливать из коллектива и делать посмешищем. Первый выговоров на «пустяке», второй, третий, а затем увольнение по «вольчей» статье — такова была реакция нового директора центра Михаила Краева, когда тот узнал, что Бердова собирается отсудить у центра все, что ей не доплатили.

30 мая этого года мы рассказывали об одиночном пикете Татьяны у здания департамента социальной защиты населения в областном центре, во время которого директор департамента Любовь Кукушкина посоветовала Бердовой обратиться в суд.

Другого пути не было — в Юрьев-Польском после записи в трудовой книжке об увольнении по статье на работу устроиться фактически не реально. И этот суд девушка выиграла! Сначала в Юрьев-Польском районном суде были признаны незаконными дисциплинарные взыскания, наложенные на Татьяну, а в минувшую пятницу, 27 июля, в зале суда было озвучено решение о восстановлении Бердовой на работе.

— Кроме этого, мне удалось отсудить чуть более 60 тысяч рублей за время вынужденного простоя, — рассказала «ТВ-МИГ» Татьяна Бердова. — В пятницу после суда я приходила в реабилитационный центр, однако не застала на месте ни директора Краева, ни секретаря. Мне никто не перезвонил. Только вчера вечером, в половине пятого, мне удалось застать директора на рабочем месте, он принял мой исполнительный лист и трудовую книжку — жду восстановления.

Отважная девушка, которая осмелилась судиться со своим работодателем, готова работать в центре, несмотря на то, что руководить им продолжают те самые люди, которые ее травили и незаконно наказывали — директор Михаил Краев и его заместитель, «серый кардинал» центра Светлана Русина.

И еще один штрих. По заявлению Бердовой департамент социальной защиты населения провел проверку в Юрьев-Польском социально-реабилитационном центре несовершеннолетних. Среди прочих нарушений установлено, что и.о. директора центра Светлана Русина незаконно завышала размеры премий «избранным» сотрудникам (акт проверки имеется в распоряжении редакции), однако никакой ответственности за это «серый кардинал» пока так и не понесла.

Мы будем следить за развитием событий.