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В Приморье осужденному горнопромышленнику вернули личный вертолет
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В Приморье осужденному горнопромышленнику вернули личный вертолет 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего председателя приморского Союза горнопромышленников Алексея Авершина к трем годам лишения свободы условно.
Авершин проходил по делу о пособничестве в хищениях денежных средств, выделенных из бюджета края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок. По данным следствия, Авершин содействовал совершению бывшим гендиректором ХК «Адмирал» Ильей Спокойновым (Митькиным) и супругой последнего Мариной Свиридовой хищений денежных средств в особо крупном размере. Речь, в частности, идет о хищении 62,5 млн руб., на которые должно было приобретаться оборудование для универсальных спортивных площадок краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы (ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»).
В ходе следствия Авершин полностью признал свою вину, добровольно вернул в бюджет около 10 млн руб. В связи с чем, его дело было рассмотрено в особом порядке.
Итог: Авершин получил 3 года условно с испытательным сроком в 4 года, ему также возвращены личный вертолет Robinson R66. Тот самый, из-за которого в начале 2016 г. разразился скандал после того, как в Интернете были выложены кадры совместного полета Алексея Авершина, экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского и Ильи Спокойнова. При этом перед взлетом на борт были погружены пакеты с дорогим шампанским. Также Авершину вернули яхту и около 1 млн руб. на банковских счетах, на которые был наложен арест в ходе следствия.
Напомним, Митькин вместе с Авершиным составляли близкое окружение губернатора Миклушевского. В марте сообщалось, что Илье Митькину изменили меру пресечения на домашний арест и выпустили из СИЗО.
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