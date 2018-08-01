В Приморье осужденному горнопромышленнику вернули личный вертолет

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего председателя приморского Союза горнопромышленников Алексея Авершина к трем годам лишения свободы условно.

Авершин проходил по делу о пособничестве в хищениях денежных средств, выделенных из бюджета края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок. По данным следствия, Авершин содействовал совершению бывшим гендиректором ХК «Адмирал» Ильей Спокойновым ( Митькиным ) и супругой последнего Мариной Свиридовой хищений денежных средств в особо крупном размере. Речь, в частности, идет о хищении 62,5 млн руб., на которые должно было приобретаться оборудование для универсальных спортивных площадок краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы (ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»).

В ходе следствия Авершин полностью признал свою вину, добровольно вернул в бюджет около 10 млн руб. В связи с чем, его дело было рассмотрено в особом порядке.

Итог: Авершин получил 3 года условно с испытательным сроком в 4 года, ему также возвращены личный вертолет Robinson R66. Тот самый, из-за которого в начале 2016 г. разразился скандал после того, как в Интернете были выложены кадры совместного полета Алексея Авершина, экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского и Ильи Спокойнова. При этом перед взлетом на борт были погружены пакеты с дорогим шампанским. Также Авершину вернули яхту и около 1 млн руб. на банковских счетах, на которые был наложен арест в ходе следствия.