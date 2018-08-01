Взгляд с коляски

Транспортная инфраструктура любого города, а уже тем более такого мегаполиса, как Екатеринбург , должна быть приспособлена для нужд людей с ограниченными возможностями. Ступеньки в транспорте, высокие бордюры, «тяжелые» двери в метро — все это, по сути, не проблема для тех, кто здоров и полон сил. А для человека на коляске любое мало-мальское препятствие — большая проблема, справиться с которой не каждому под силу. Корреспонденты "Уралинформбюро" проверили, как все устроено в городе, претендующем на право проведения всемирной выставки ЭКСПО, для маломобильных граждан.

В жаркий июльский день мы отправились в путешествие вместе с председателем «Екатеринбургской городской общественной организации инвалидов-колясочников „Свободное движение“ Еленой Леонтьевой и председателем Свердловского регионального общественного движения инвалидов „Доступная среда всем“ Ольгой Небесной.

»Инспекция" началась с центра города — с улицы Мира и ближайшей к дому Елены остановки — «УрФУ». Ей повезло — через остановку проходят автобусные маршруты 50 и 54, где используются низкопольные автобусы (всего таких, как вычислила Елена, девять — плюсом 18, 21, 25, 28, 57, 61, 63).

Однако путь до остановки — довольно не близкий и весьма опасный. Часть проходит по проезжей части с риском для жизни.

Она бы и рада ехать по тротуару, но высокие бордюры не позволяют забраться либо спуститься.

"Бордюры по нормам должны быть не выше 1,5 сантиметров, а в 2008 году мы решили совместно с администрацией города, что будем постепенно понижать их до нуля, как в Европе. Но работа эта идет довольно медленно и точечно", — отметила собеседница.

Такой же «сюрприз» ждет нас и на подъезде к самой остановке — приходится снова ехать по дороге, а можно было бы проехать через транспортный «карман», но там неопределимое препятствие — никакие мускулы не помогут.

"Пора уже выстраивать какую-то гармонию в городе, потому что бывает, где-то очень хорошо сделано, но остался какой-то один бордюр и все — его просто не заметили. Взять хотя бы УПИ — очень красивая площадь, спроектированная итальянцами, но если посмотреть по сторонам, можно заметить, что часто встречаются высокие бордюры со стороны улицы Мира", — размышляет Елена.

Следующий в списке — городской транспорт. Закупленные к чемпионату мира автобусы, по мнению Елены, — очень удобные. «НефАЗы» чуть комфортнее «МАЗов». Водители и кондукторы зачастую доброжелательные и участливые — помогают подняться в транспорт.

Во время нашего «эксперимента» нас заприметила кондуктор. Вышла, чтобы помочь заехать в автобус.

Водитель также без всяких просьб подъехал поближе, откинул пандус.

По словам Елены, так было не всегда. «Это был очень длительный процесс», — отметила она.

"Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, на каких линиях ходят эти автобусы. Я специально долго искала эту информацию. В итоге нашла на сайте пассажирских перевозок, но путь до нее очень сложный", — рассказала Елена Леонтьева.

Однако куда большая проблема, по мнению Елены, — лукавая статистика. Процент доступности транспорта для инвалидов в среднем по Свердловской области — 50%. «Министерство берет во внимание весь транспорт, все улучшения. Например, наклеили информацию в автобусах шрифтом Брайля, которую никто никогда прочитать не сможет, так как она расположена в неудобном месте или вообще заламинирована, поставили плюс. Таким образом, мы и к 100% дойти можем, но транспорт и среда от этого не станут доступнее», — поясняет собеседница.

Закончив с центром, отправляемся смотреть окраины. Ольга Небесная живет в Юго-Западном районе — на улице Онуфриева. Буквально за ее домом расположена остановка, с которой она могла бы спокойно доехать до поликлиники, а не вызывать для этого соцтакси.

Но уехать с этой остановки на низкопольном автобусе невозможно, хотя рядом находится гараж «МАЗов» и «НефАЗов». Дорога, по мнению чиновников, для них здесь слишком узкая, поэтому катиться Ольге приходится до другой остановки, расположенной довольно далеко от дома.

"Гулять" таким образом можно только летом и в сухую погоду. В дождь и снег преодолеть путь на коляске уже нереально. «Каждый раз еду и думаю, перевернусь или нет», — отмечает председатель организации «Доступная среда всем».

Пока движемся до остановки «Ясная», Ольга вынуждена то заезжать на тротуар, то ехать по проезжей части. Как и в центре городе, нормальному движению тут мешают бордюры.

Можно было бы чуть сократить путь — через двор, но жильцы этого дома поспешили отгородиться от машин.

"Аккумуляторы приходится менять раз в год. Они китайские — часто бывает так, что выходишь из автобуса, а он садится. Поэтому каждое лишнее расстояние может привести к тому, что самостоятельно не доберешься до дома", — сетует она.

На долгожданной остановке, к которой добираемся по жаре, не спрятаться — не скрыться. В прямом смысле. Заехать под навес, чтобы переждать дождик или передохнуть от июльского зноя невозможно — да-да опять бордюры. Без них, судя по всему, в городе никак.

"Когда подъезжает к остановке низкопольный автобус, я вынуждена ему махать, чтобы водитель меня заметил. Когда на остановке много народа, человека на коляске порой не заметить. В Израиле данную проблему решили очень просто — у них на остановках сделаны синие квадраты. И все знают, что там стоят инвалиды-колясочники", — рассказала Ольга Небесная.

Закончив с остановками, загружаемся в соцтакси и отправляемся смотреть главные транспортные ворота города — железнодорожный вокзал, Южный и Северный автовокзалы.

Футбольный чемпионат отгремел, поэтому рассчитываем увидеть удобные и обновленные автовокзалы. Однако уже на подъезде к Южному транспортному узлу сталкиваемся с трудностями — на месте для инвалидов стоит легковое такси, правда, со значком инвалида на заднем стекле, поэтому лишь чудом паркуемся у вокзала.

Спокойно въезжаем в здание — на входе есть удобный пандус и кнопка для вызова помощи.

А в зале ожидания сталкиваемся с тем, что доска информации расположена слишком высоко и на самом бойком месте — на «пятачке» у лестницы, с которой то и дело спускаются люди и нам приходилось постоянно «тесниться».

Стараемся найти на большом табло рейсы с низкопольными автобусами. Бесполезно — когда смотришь на огромное расписание, сразу все сливается, рейсов очень много, плюс само расписание висит довольно высоко, вычленить, на каком рейсе есть удобный автобус для маломобильных граждан, в таком варианте нереально.

По мнению Ольги Небесной, было бы здорово, если бы в расписании на автовокзале у рейса, где используется низкопольный автобус, стоял знак инвалида, а на сайте автовокзала можно было бы оперативно получать информацию о таких рейсах в специальном разделе — для людей с ограниченными возможностями.

Начальник автовокзала, который сопровождает нас во время «инспекции», уверяет, что можно получить нужную информацию в справочном. Его окно, по мнению Небесной, находится слишком высоко — оператор ее не видит.

"Я приезжала недавно на автовокзал, девушка-оператор меня не слышала, попросила отойти на середину зала, она мне кричала, я ей кричала, было очень некомфортно. Сейчас, смотрю, поставили у окна усилители, а у другого окна повесили телефон, для более удобного разговора. Однако этого недостаточно, необходимо все же занижать окна, как это сделали на железнодорожном вокзале — не нужно кричать, оператор тебя прекрасно видит, понятно, куда класть деньги и где брать билет", — рассказала Ольга Небесная.

Отправляемся смотреть перрон и пытаемся найти низкопольный автобус. Начальник автовокзала уверяет, что можно с помощью специальных приспособлений — аппарелей посадить колясочника в обычный автобус. Идем тестировать. Ольга с трудом лавирует на узкой «перонной» площадке. Рабочие не с первого раза справляются с аппарелями — видимо, не каждый день их раскладывают.

Дальше сюжет разворачивается в духе лучших каскадерских фильмов: Ольга при помощи начальника автовокзала, который растягивается почти на шпагат, взбирается в салон обычного автобуса, казалось бы все — happy end, однако в салоне автобуса всех ждет разочарование. Ольга не может там ни развернуться, ни проехать в салон. Поэтому единственный вариант — сильные руки пассажиров, которые если что «поднесут — помогут».

Впрочем, решить данную проблему можно довольно просто — маломобильным гражданам достаточно за несколько дней до поездки уведомить автовокзал, тогда на рейс поставят низкопольный автобус. Всего таких автобусов восемь, все они базируются в Асбесте.

Следующие на очереди — туалет и буфет. Покидая посадочную платформу, мы наивно полагали, что «экстрим» на этом закончился… К новенькому туалету, предназначенному для людей с ограниченными возможностями на вокзале ведут…три огромные ступени. Чтобы забраться на них, опять нужны аппарели. Пока по ним взбираешься, можно просто «опоздать».

Вообще вариант с походом в туалет, когда тебе предлагают нажать кнопку, дождаться сотрудника, который откроет туалет (он закрыт на ключ!), потом принесут аппарели, выглядит весьма странно. Причем, рядом есть туалет «для всех, » — с небольшой подножкой, перестроить который было куда бы проще. Но его, как выясняется, обслуживает коммерческая структура. Возможно, проблему решит пандус, который, мы надеемся, администрация все же решит сделать после нашей «инспекции».

Буфет, как и туалет, на Южном автовокзале красивый. Но перекусить в нем в ожидании транспорта пожилой бабушке или женщине на коляске — довольно сложно: столы высокие, стульев нет. Необходимо что-то менять.

Уже идя на выход, Ольга просит начальника автовокзала, сделать на задних креслах в зале ожидания значки для инвалидов, чтобы можно было при полном зале попросить освободить место и «притулить ноги». А мы замечаем, что на ступеньках подстерлись нанесенные для слабовидящих граждан белые полосы. В дирекции уверяют, что обновляют их каждые 2 недели — из-за большого потока пассажиров краска стирается очень быстро.

Выйдя с вокзала, не спешим покидать территорию — заглядываем в метро. Станцию «Чкаловская» строили одной из последних, поэтому на ней есть лифты для маломобильных граждан. Однако при попытке спуститься в метро на таком лифте сразу сталкиваемся с кучей проблем: открыть дверь и заехать в «вестибюль» очень сложно, дверь не фиксируется.

Можно, конечно, связаться с помощником, кнопка вызова есть рядом или дождаться помощи прохожих, но тут опять, как с туалетом, куда быстрее и проще было бы просто открыть дверь и заехать в лифт. Кстати, лифт — это отдельная «песня». Нас несколько раз «зажало», двери настолько быстро закрываются, что выйти двоим из лифта без «тисков» практически нереально.

Двигаясь из метро к остановке общественного транспорта, с которой можно уехать в сторону Юго-Западного микрорайона, опять сталкиваемся с непреодолимыми бордюрами, хотя до остановки рукой подать.

Насмотревшись на Южный автовокзал, с большой надеждой отправляемся на Северный. Лестницы, ведущие к зданию, не очень комфортны — перила очень неудобные и сделаны не по всей длине ступеней.

На автовокзале и рады бы сделать все давно, да денег не хватает. В отличие от Южного, Северный — полностью коммерческий проект. Уже куплены видеокамеры, на днях придет досмотровое оборудование, которое обошлось в 5 миллионов рублей.

В здание ведут удобные пандусы. Внутри очень много сделано для инвалидов — удобные окна, заниженные по всем правилам, специальные значки, указывающие, что в данном окне готовы обслужить граждан с ограниченными возможностями. Громкая связь.

Но как только добираемся к самому низкому окну, кассир перед нашим носом вешает табличку «перерыв». Когда ее просят обслужить пассажира, она невозмутимо заявляет, что у нее обед. Приходится разговаривать с другим свободным оператором.

А вот туалет здесь только на втором этаже. Добраться туда человеку в инвалидной коляске невозможно, пользоваться туалетом на перроне весьма экстремально, кто хоть раз там бывал — в курсе.

Администрация автовокзала обещает решить проблему, но все упирается в финансы.

Железнодорожный вокзал Екатеринбурга заметно преобразился к чемпионату мира: удобные справочные, заниженные по всем стандартам, комфортные лифты и даже специальные платформы для маломобильных граждан. Однако и тут не обошлось без замечаний.

"Вокзал переделали, но не советуясь с практиками. В Челябинске хорваты давно переоборудовали вокзал, так они тогда поставили на каждую платформу настоящие лифты, которыми можно пользоваться самостоятельно — без сопровождающих. У нас же поставили лифтовые подъемники, которые есть, например, во Дворце Молодежи. Они капризны, постоянно ломаются. К тому же они обслуживают только людей на колясках, а бабушкам, что делать?", — возмущается председатель «Свободного движения».

Внутри здания некоторые двери также приходится придерживать, так как фиксаторов нет.

Есть претензии у экспертов по доступной среде и по досмотровой зоне, но вокзал обещает их скоро устранить.

Продолжение следует…

Текст: Ольга КАРПОВА