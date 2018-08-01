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В планах мэрии Кургана — благоустройство у ТЦ «Парус» и ливнёвка на улице Коли Мяготина
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В планах мэрии Кургана — благоустройство у ТЦ «Парус» и ливнёвка на улице Коли Мяготина 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Замечания предпринимателей учтут на совещаниях Проектного офиса, который создан для улучшения инвестиционного климата
В Кургане участники Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата осмотрели территории торговой строительной площадки, расположенной на улице К. Мяготина, 47 и у торгового центра «Парус» по ул. Родионова, 64. Индивидуальный предприниматель Светлана Свечкина обратилась с предложением благоустроить территорию у ТЦ и построить ливнёвку в районе строительной базы на улице К. Мяготина, 47.
На данном участке дороги по улице К. Мяготина интенсивное движение и высокая нагрузка, из-за чего клиентам базы неудобно выезжать с грузом. Для решения проблемы участники совещания решили установить светофор в районе торговой площадки, сделать пешеходные переходы и ограничить скорость движения транспорта на этом участке дороги после обсуждения вопроса в ГИБДД города. Нужно будет починить и напорный коллектор, который находятся рядом и очень сильно изношен.
Предложения от предпринимателей ждут в Проектном офисе — там могут проконсультироваться и по вопросам законодательства, оформления документов и мерах поддержки.
— В рамках Проектного офиса формируется «дорожная карта» по каждому инвестиционному проекту, направленная на решение тех или иных задач, — приводит слова первого заместителя руководителя администрации города Андрея Жижина.
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