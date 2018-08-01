В планах мэрии Кургана — благоустройство у ТЦ «Парус» и ливнёвка на улице Коли Мяготина

Замечания предпринимателей учтут на совещаниях Проектного офиса, который создан для улучшения инвестиционного климата

Кургане участники Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата осмотрели территории торговой строительной площадки, расположенной на улице К. Мяготина, 47 и у торгового центра «Парус» по ул. Родионова, 64. Индивидуальный предприниматель Светлана Свечкина обратилась с предложением благоустроить территорию у ТЦ и построить ливнёвку в районе строительной базы на улице К. Мяготина, 47.

На данном участке дороги по улице К. Мяготина интенсивное движение и высокая нагрузка, из-за чего клиентам базы неудобно выезжать с грузом. Для решения проблемы участники совещания решили установить светофор в районе торговой площадки, сделать пешеходные переходы и ограничить скорость движения транспорта на этом участке дороги после обсуждения вопроса в ГИБДД города. Нужно будет починить и напорный коллектор, который находятся рядом и очень сильно изношен.

Предложения от предпринимателей ждут в Проектном офисе — там могут проконсультироваться и по вопросам законодательства, оформления документов и мерах поддержки.