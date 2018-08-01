Ещё
В Бразилии арестовали ряд менеджеров подразделений Petrobras и Shell
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бразилии арестовали ряд менеджеров подразделений Petrobras и Shell 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / AbSandra
МЕХИКО, 1 авг — РИА Новости. Власти Бразилии арестовали восемь менеджеров трех крупнейших в стране компаний-дистрибьюторов топлива, в том числе подразделения Shell, в рамках расследования о росте цен на топливо, сообщило издание Globo.
Речь идет о компаниях Petrobras Distribuidora, Ipiranga (подразделение Ultrapar Participações) и Raízen (совместное предприятие Cosan и Royal Dutch Shell), которые в совокупности занимают 70% рынка топлива страны. Кроме того, были проведены обыски в домах подозреваемых и офисах компаний.
Власти подозревают компании в неоправданном и незаконном контроле конечных цен на топливо на заправочных станциях. Расследование по этому делу велось больше года.
Цены на топливо стали в мае причиной забастовки дальнобойщиков, практически парализовавшей движение в Бразилии на несколько дней. Водители требовали изменения принципов ценообразования и отставки главы государственной Petrobras. В результате президент Бразилии Мишел Темер решил уступить требованиям водителей и снизил цены на дизельное топливо. Позже глава Petrobras Педро Паренту подал в отставку.
Petrobras Distribuidora заявила, что она руководствуется «лучшей коммерческой практикой, конкуренцией, этикой и уважением к потребителям» и требует того же от своих партнеров и сотрудников.
Raízen отметила, что цены на заправках устанавливают владельцы АЗС, а дистрибьюторы не вмешиваются в этот процесс. В свою очередь, Ipiranga заявила, что изучает имеющуюся у нее информацию и готова оказать необходимое содействие при проведении расследования.
Последние новости
МИД опубликовал "целебное" фото Лаврова В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете8
Лепс ударил Аллу Михееву312
Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН34
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал27
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу93
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение