Макаров после избиения в ярославской колонии жалуется на условия содержания

Представители фонда «Общественный вердикт» на своей странице в Фейсбук обнародовали обращение заключенного ярославской колонии Евгения Макарова к своему адвокату, в котором осужденный жалуется на условия содержания в исправительном учреждении.

"На стенах в камерах не убирается плесень. Заключенных ограничивают в чтении газет, написании жалоб в госорганы… Кроме того, сотрудники колонии в провоцируют Макарова на нарушение режима. Например, говорят что-то оскорбительное и сразу включают видеорегистратор, чтобы зафиксировать нецензурный ответ", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники ярославской колонии издеваются над заключенными. Так, на видео было запечатлено, как они избивают Макарова. Ролик получил серьезный отклик правозащитников и общественности.

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