Теракт в Моздоке (2003)

1 августа 2003 года около 19.00 в Моздоке Северная Осетия ) террорист-смертник на начиненном взрывчаткой грузовике «КамАЗ», пробив ворота военного госпиталя, врезался в четырехэтажное здание клиники и взорвался.

Здание было практически полностью разрушено. В близлежащих домах выбило стекла, пострадала находящаяся рядом гофро-картонная фабрика. В результате теракта погиб 51 человек. Еще более 100 человек пострадали.

Начало спасательных работ затруднил возникший после взрыва пожар, который потушили примерно за час. В поисково-спасательных работах участвовали 1130 человек — спасатели, военнослужащие Минобороны , внутренних войск, сотрудники МВД Минздрава . К разбору завалов были привлечены шесть поисковых собак, 87 единиц техники, 10 машин скорой помощи. Был обследован каждый метр завала. Разбор рухнувшего здания осуществляли практически вручную, так как в нишах под плитами могли оставаться живые люди.

Предотвратить теракт пытался рядовой Валерий Лаба. Он дежурил у ворот госпиталя и сделал несколько выстрелов из автомата по грузовику. Солдат был убит мощной взрывной волной. Он был представлен к ордену Мужества посмертно.

4 августа в Северной Осетии был объявлен днем траура по жертвам теракта в Моздоке. Траур также объявили во всех воинских частях Северо-Кавказского военного округа (ныне Южный военный округ).

Спустя год на месте взрыва открылись мемориальный комплекс и часовня. Для военного госпиталя было построено новое здание на территории военной базы.

По указанию министра обороны РФ командующий войсками Северо-Кавказского военного округа провел детальное служебное расследование по факту теракта. Целью расследования было «выявление причин и условий, способствовавших совершению теракта, установление виновных лиц, выработка предложений по усилению противодействия террористам».

В результате начальник отдела службы войск и безопасности военной службы штаба округа, начальник медицинской службы тыла 58-й армии и начальник отделения службы войск и безопасности военной службы штаба 58-й армии были уволены из рядов Вооруженных Сил РФ, четыре генерал-майора и один офицер в звании полковника предупреждены о неполном служебном соответствии, два офицера представлены к снижению в должности. Ряду должностных лиц объявили иные дисциплинарные взыскания.

Начальника моздокского военного госпиталя подполковника медицинской службы Артура Аракеляна в декабре 2003 года Пятигорский гарнизонный военный суд признал виновным в халатности и приговорил к выплате штрафа в размере 130 минимальных размеров оплаты труда (13 тысяч рублей).

По факту взрыва в Моздоке Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 205 (терроризм) и 105 (умышленное убийство) УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что одним из компонентов взрывного устройства была аммиачная селитра, мощность взрыва составила свыше одной тонны в тротиловом эквиваленте, за рулем "КамАЗа" находился Магомед Дадаев, уроженец Ингушетии , груз аммиачной селитры появился в Моздокском районе Северной Осетии из Кабардино-Балкарской республики . Владельцем «КамАЗа» оказался кадровый сотрудник милиции города Назрани Адам Цороев. Он приобрел грузовик 22 июля, а через четыре дня оформил на него генеральную доверенность чеченцу, с которым не был знаком.

Подозреваемый в подготовке этого теракта Казбек Туражев, эмир джамаата «Халифат», был уничтожен в октябре 2003 года в ходе спецоперации МВД и ФСБ в ингушском городе Карабулак

В феврале 2005 года в Ингушетии спецназ ФСБ РФ уничтожил подданного Саудовской Аравии террориста Абу-Дзейт, который был «амиром» бандгруппы «Халифат» и эмиссаром "Аль-Каиды" *. Он подготовил и напутствовал смертника, взорвавшего госпиталь.

Задержанный по подозрению в причастности к взрыву госпиталя Темиркан Шогенов, сообщил, что теракты в Моздоке (взрыв автобуса с персоналом военного аэродрома 5 июня 2003 года и взрыв военного госпиталя 1 августа 2003 года) организовал верховный имам ваххабитов Кабардино-Балкарии и Ингушетии Магомед Кодзоев, а спонсором и идеологом этой акции являлся Шамиль Басаев

Исполнителя для теракта подбирал Рустам Ганиев. По заключению предварительного следствия, именно Магомед Кодзоев и житель Кабардино-Балкарии Зауркан Шогенов (был убит при задержании) готовили и приобретали составляющие для взрыва моздокского госпиталя.

Темиркан Шогенов был полностью оправдан судом Кабардино-Балкарии. Рустам Ганиев и Магомед Кодзоев Верховным судом Северной Осетии были признаны виновными в организации взрыва автобуса в Моздоке. Обвинение Кодзоеву в организации взрыва военного госпиталя так и не предъявили, а расследование уголовного дела было приостановлено за неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России